“شاهد” أردنيون يصبون جام غضبهم على رئيس بلدية الكرك اعتبر الإسرائيليين “أهله وأخوته بحق”

شن أردنيون هجوما عنيفا على رئيس بلدية الكرك إبراهيم الكركي، بعد استضافته سياحا إسرائييلين وتكريمهم.

ووفقا للإعلام العبري، فإن “الكركي” ساعد مجموعة من السياح الإسرائيليين، دخلوا موقعا سياحيا يمنع الدخول إليه.

ونقل الإعلام العبري تسجيلا صوتيا منسوبا للكركي، قال فيه إنه فعل ما أملاه عليه ضميره وإن هؤلاء الأطفال أبرياء وهم أحباب الله، وشعر أنهم أهله وأخوته بحق.

كما تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر فيه “الكركي” وهو يساعد السياح في منطقة تجمع مائي، ثم استضافهم في مكتبه داخل مبنى البلدية وكرمهم كما منحهم دروعا، وضغط على محافظ المدينة جمال الفايز لاستقبالهم أيضا الأمر الذي قابله الأخير بالرفض.

ودعا عدد من أهالي الكرك، إلى إقالة رئيس البلدية متهمين إياه بـ”التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي”.