“تسلل إلى غرفة نومها مستغلا العتمة”.. هذا ما فعله “ذئب بشري” بامرأة في دبي

تسلل شاب عربي، ٢٣ سنة، مقيم في دبي إلى غرفة نوم امرأة آسيوية في سكن مشترك ثم واقعها دون أن تشعر به، وحين أحسّت به اعتقدت أنه زوجها، وبمجرد أن فتحت عينيها واكتشفت أنه رجل غريب، فرّ هارباً من المكان مستغلاً عتمة الليل.

وجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جناية الاغتصاب، وأحالته لمحكمة الجنايات في دبي والتي تباشر محاكمته حاليا.

وقالت المجني عليها، إنها تسكن في سكن مشترك مع أشخاص عدة، بغرف منفصلة بفيلا في منطقة البدع، وبعد عودتها من حفل أحد أقاربها في فيلا مجاورة اتجهت إلى غرفتها، وخلدت إلى النوم.

وأوضحت أنها أحست بشخص يمارس الرذيلة معها واعتقدت في البداية أنه زوجها لكن بمجرد أن فتحت عينيها صدمت بأنه رجل غريب، فارتدت ملابسها، ولحقت به إلى خارج الغرفة بفناء الفيلا، ووجدت ثلاثة أشخاص فأبلغتهم بالأمر.

وأضافت أنه أثناء حديثها معهم شاهدت الشخص ذاته الذي هتك عرضها يمر من أمامهم، فأبلغت الأشخاص بأنه المتهم، وانتظرت حتى حضر زوجها من العمل وتوجها معاً إلى مركز الشرطة للإبلاغ، فتم إرسال دورية حضرت إلى المكان، وقبضت على المتهم.

وكشف تقرير خبراء الأدلة الجنائية بشرطة دبي وجود خلايا آدمية، مصدرها سمات الحمض النووي لعينة دم المجني عليها، كما استخلصت عينات من جسدها مطابقة لسمات الحمض النووي لعينة دم المتهم، وهو ما يعني ارتكابه للجريمة.