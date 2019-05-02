تركي الحمد يهاجم أردوغان لرفضه تصنيف “الإخوان” جماعة إرهابية: “منطق غريب”

هاجم الكاتب السعودي الليبرالي تركي الحمد المقرب من النظام، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرفضه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نيته تصنيف جماة الإخوان جماعة إرهابية بإيعاز من رئيس النظام المصري عبدالسيسي المدعوم من السعودية والإمارات.

وقال “الحمد” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما أردوغان:”يقول اردوغان، إن إدراج الاخوان المسلمين كمنظمة إرهابية،فيه تدمير للديموقراطية.منطق غريب،إذ كيف لمنظمة استبدادية قائمة على أوامر المرشد،كما النازية والفوهرر،والفاشية والدوتشي،إن تكون تهديدا للديموقراطية؟”

يقول اردوغان، إن إدراج الاخوان المسلمين كمنظمة إرهابية،فيه تدمير للديموقراطية.منطق غريب،إذ كيف لمنظمة استبدادية قائمة على أوامر المرشد،كما النازية والفوهرر،والفاشية والدوتشي،إن تكون تهديدا للديموقراطية؟الديموقراطية ليست من أبجديات الاخوان،فكيف يكون منعهم مضاد للديموقراطية؟ عجبي.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) May 1, 2019

وتابع مزاعمه:”الديموقراطية ليست من أبجديات الاخوان،فكيف يكون منعهم مضاد للديموقراطية؟ عجبي.”

وتسببت تغريدة الكاتب السعودي المقرب من ابن سلمان في هجوم عنيف عليه، وخسر منه أحد النشطاء بقوله:”يا ليت تسرد لنا تاريخها الاستبدادي وجرائمها ضد الانسانيه بالتفصيل والارقام وايضا كم منشار يملكون في محاكم التفتيش لديهم”

يا ليت تسرد لنا تاريخها الاستبدادي وجرائمها ضد الانسانيه بالتفصيل والارقام وايضا كم منشار يملكون في محاكم التفتيش لديهم — إبراهيم ابورويس (@aburawees_1962) May 1, 2019

وقال آخر:”ليس دفاعا عن الإخوان أو عن أردوغان أو الإخوان، لكن هل النازية أو الفوهرر أو الفاشية أو الدوتشي صنفت كأعمال إرهابية أو مايقومون به على إنه إرهابا أما أن مصطلح (ارهابي) مرتبط فقط ب (المسلم) وعجبي”

ليس دفاعا عن الاخوان او عن اردوغان او الاخوان



لكن هل النازية او الفوهرر او الفاشية او الدوتشي صنفت كأعمال ارهابية او مايقومون به على انه ارهابا



اما ان مصطلح (ارهابي) مرتبط فقط ب (المسلم)



وعجبي 🤔 — Khalid Turkistani (@KhalidTurkstani) May 2, 2019

وفي وقت سابق، أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز، أن الإدارة الأمريكية تعمل لإدراج الإخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الإرهابية.