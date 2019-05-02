النظام المصري “جن جنونه” ووجه هذه التهم السياسية لفتاة مصرية بعد اخفائها شهراً كاملاً في سجونه

كشفت تقارير إعلامية مصرية، عن اعتزام النظام المصري، محاكمة الفتاة شيماء خليل، 19 عاماً بعد اختفائها قسرياً من شهر كامل.
وحسب ما ذكر حساب على “تويتر”، وفق ما رصدت “وطن” فإن الفتاة خليل ظهرت بالامس بعدما استطاعت ان تحصل على هاتف خلال ترحيلها، وأبلغت ذويها أنه سيجري ترحيلها إلى قسم قصر النيل.
وأشار حساب “عمرو” إلى أن الفتاة المختفية قسرياً منذ شهر أبلغت أهلها فقط أن لديها جلسة في المحكمة السبت المقبل، وقد وجهت لها النيابة- حسب قولها “4” تهم سياسية!.
وناشد الحساب بضرورة تدخل الجهات الحقوقية لمساعدة الفتاة خليل التي تواجه تهم لا يعرف ماهي.
ويشن النظام المصري بين الفينة والاخرى عمليات اعتقال ضد معارضيه، ويخفي في سجونه العشرات ضمن سياسة الضغط على معارضيه لترهيبهم.