النظام المصري “جن جنونه” ووجه هذه التهم السياسية لفتاة مصرية بعد اخفائها شهراً كاملاً في سجونه

كشفت تقارير إعلامية مصرية، عن اعتزام النظام المصري، محاكمة الفتاة شيماء خليل، 19 عاماً بعد اختفائها قسرياً من شهر كامل.

وحسب ما ذكر حساب على “تويتر”، وفق ما رصدت “وطن” فإن الفتاة خليل ظهرت بالامس بعدما استطاعت ان تحصل على هاتف خلال ترحيلها، وأبلغت ذويها أنه سيجري ترحيلها إلى قسم قصر النيل.

وأشار حساب “عمرو” إلى أن الفتاة المختفية قسرياً منذ شهر أبلغت أهلها فقط أن لديها جلسة في المحكمة السبت المقبل، وقد وجهت لها النيابة- حسب قولها “4” تهم سياسية!.

شيماء خليل 19 سنة اختفت قسريا لمدة شهر، وظهرت امبارح بليل بس، عرفت توصل لتليفون في عربية الترحيلات، وبلغت إنها هتتاخد على قسم قصر النيل، كل اللى لحقت تقوله انها رايحه القسم وعندها جلسة يوم السبت ومتوجه لها 4 تهم سياسية pic.twitter.com/W7xjvKPUfc — ؏ـمرو (@AmrMhfouz) May 1, 2019

وناشد الحساب بضرورة تدخل الجهات الحقوقية لمساعدة الفتاة خليل التي تواجه تهم لا يعرف ماهي.

معهاش محاميين ومحتاجه ضروري، أهلها مش هيعرفوا يتصرفوا، والبنت صغيرة ومحتاجه مساعدتنا.. رجاء الاهتمام والنشر وتبليغ السادة المحاميين.#ريتويت#الحرية_لشيماء_خليل#الحرية_للمعتقلين — ؏ـمرو (@AmrMhfouz) May 1, 2019

ويشن النظام المصري بين الفينة والاخرى عمليات اعتقال ضد معارضيه، ويخفي في سجونه العشرات ضمن سياسة الضغط على معارضيه لترهيبهم.