الكويت تدشن جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح أحد أطول جسور العالم فوق البحر.. “شاهد” التفاصيل في هذا الفيديو

دشن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جسراً بطول 36 كلم فوق البحر، أمس الأربعاء.

ويعد هذا الجسر هو رابع أطول جسر في العالم، وبلغت تكلفة إنشائه 3.6 مليار دولار.

ويختصر الجسر الزمن بين العاصمة ومنطقة الصبية من 90 دقيقة إلى 20 دقيقة فقط، وسيسهم في تعزيز موقع الكويت على خريطة التنافسية العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق خطتها لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة العالمية.

ويربط الجسر الذي يحمل اسم أمير البلاد السابق الشيخ جابر الأحمد الصباح العاصمة الكويتية بمنطقة الصبية الواقعة في أقصى شمال البلاد والتي تضم مشروع “مدينة الحرير” الذي تعمل الكويت على جعلها منطقة حرة ضخمة في إطار مشروع “طريق الحرير” التجاري التاريخي.