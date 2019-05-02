ابن زايد يأخذ الإمارات للمجهول.. رويترز: بورصة قطر تقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر وأبوظبي تتراجع

أغلقت بورصة قطر اليوم، الخميس، عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بدعم من مكاسب لسهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر، بينما هبطت بورصة أبوظبي متأثرة بخسائر لأسهم القطاع المالي بحسب “رويترز”.

وبحسب الوكالة زاد مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة مع تسجيل سهم الخليج الدولية للخدمات قفزة عشرة في المئة، بعدما فازت وحدة تابعة للشركة بعقود من قطر للبترول لتوريد ست منصات للحفر البحري.

ورفعت قطر الوطني للخدمات المالية تقييمها لسهم الخليج الدولية للخدمات إلى ”أداء أفضل من السوق“، مشيرة إلى قدرة الشركة على الفوز بعقود لتوريد ست من ثماني منصات كانت مطلوبة في صفقة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة، مع هبوط سهم البنك العربي المتحد 4.2 في المئة، بينما انخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.5 في المئة.

وسجل البنك العربي المتحد انخفاضا بنحو 40 في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام، بينما بدأ تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري يوم الأربعاء ككيان جديد بعد إتمام اندماجه مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 2.4 في المئة، وسهم دبي للاستثمار 2.9 في المئة.

لكن سهم إعمار للتطوير، وهي إحدى وحدات إعمار العقارية، هبط 4.9 في المئة، بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح. وبدأت إعمار للتطوير مشروع بناء ساحلي في دبي بقيمة 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار).

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة، مع هبوط سهم اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 4.8 في المئة، بعد توصية من خبراء اكتواريين بزيادة الاحتياطيات الفنية بمقدار 27.5 مليون ريال (7.33 مليون دولار).

وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ذو الثقل في السوق، 1.3 في المئة، بعدما خفض بنك إتش.إس.بي.سي تقييمه وسعره المستهدف لسهم سابك.