وزير “التغريد” الإماراتي يدعو لانتقال “سلس ومنظم” للسلطة في السودان فقط!
دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، لانتقال سلس ومنظم للسلطة في السودان، معتبرا أن الشرق الأوسط لا يحتاج للمزيد من الفوضى التي شهد الكثير منها.
وقال قرقاش في تغريدة أطلعت عليها “وطن”: “الدول العربية تدعم انتقالا منظما ومستقرا في السودان”.
وأضاف الوزير الإماراتي: “من المشروع تماما أن تدعم الدول العربية انتقالا منظما ومستقرا في السودان. انتقال يراعي تطلعات الشعب وكذلك الاستقرار المؤسسي”.
وأضاف: “شهدنا فوضى شاملة في المنطقة، ولا نحتاج إلى المزيد منها”.
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