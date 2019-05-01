مصادر مطلعة تكشف عن منع وزير يمني من مغادرة السعودية ووضعه قيد الإقامة الجبرية

تمنع السلطات السعودية محافظ المهرة السابق ووزير الدولة الحالي في الحكومة اليمنية محمد عبد الله بن كدة من مغادرة أراضيها بحسب مصدر مطلع.

وأوضح المصدر الذي نقلت عنه “الجزيرة” أن محمد عبد الله بن كدة أجرى اتصالات مع قيادات في الحكومة اليمنية اشتكى خلالها من منعه من مغادرة الرياض.

ووفقا للمصدر، فإن محمد عبد الله بن كدة موجود في السعودية منذ ثلاثة أشهر بعد استدعائه من الرئاسة اليمنية.

وكان “بن كدة” قد أقيل من منصبه كمحافظ للمهرة وعُين وزيرا للدولة في نوفمبر 2017، بعد معارضته وجود السعودية في المحافظة الواقعة شرقي اليمن.

وتشهد المهرة منذ شهور طويلة احتجاجات على الوجود العسكري السعودي في المحافظة، وتصدى مواطنون وأبناء قبائل في مرات عدة لمحاولات القوات السعودية استحداث مواقع عسكرية ونقاط تفتيش في مناطق من المحافظة.