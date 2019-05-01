كاتب سعودي يهذي: قطر “الرحم” الذي ولدت منه القاعدة وداعش وجبهة النصرة

يستمر الإعلام السعودي الموجه من قبل النظام وأذرع ولي العهد في اتباع سياسة شيطنة قطر، عبر حزم الأكاذيب والافتراءات التي تدفع إلى ربطها بالإرهاب وتمويله لهز موقفها دوليا بعد فشل الحصار الجائر ضدها.

الكاتب السعودي سلطان عبدالعزيز العنقري وفي مقال له بصحيفة “المدينة” السعودية تحت عنوان “هلى تعلمون السبب الرئيسي للإرهاب”، دعا لاستئصال شأفة جماعة الإخوان الذي وصفها بمنبع الجماعات الإرهابية وزعم أن قطر هي الرحم الذي يحتوي الإخوان ويموله.

وقال ما نصه:إن تنظيم القاعدة عاد بنسخ معدلة جديدة بمسميات «داعش» وجبهة النصرة وغيرها من المسميات، والتي جميعها ولدت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تتخذ من الدوحة «المحمية» مقراً لها وتمول من قبل البنك المركزي للإرهاب دويلة قطر الممولة للإرهاب في دولنا العربية بحماية القاعدة العسكرية التركية في الدوحة. فهل سمعتم بجرائم إرهابية في قطر؟! الإجابة بالنفي”

وتابع الكاتب السعودي مزاعمه:”ولكي ندلل على ما نقول هو اتهام الرئيس الحالي الأمريكي دونالد ترمب للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بتأسيس «الدولة الإسلامية» المسماة (داعش)، وأن منافسته للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون «شريكة» لأوباما في تأسيس هذه الجماعة الإرهابية، والتي يطلق عليها نظام الحمدين الإرهابي،عبر بوقه العميل قناة الجزيرة «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا؟!.”

واستمر “العنقري” في شيطنته لقطر التي وصفها بـ”الصغيرة جدا” والتي تحتضن الرحم الذي ولدت منه القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها، إنها جماعة الإخوان الإرهابية، التي يلتزم الغرب والشرق الصمت تجاهها بل يشجعون قطر للاستمرار في احتضانها وتمويلها لكي تكون الاستعمار الجديد في عالمنا العربي.

واختتم الكاتب السعودي مقاله بدعوته لإبادة جماعة الإخوان بزعم أنها أساس الإرهاب:”ولذلك علينا في مجتمعاتنا العربية أن نعالج «السبب « وليس «العرض» وذلك باجتثاث جماعة الإخوان الإرهابية ومن يحتضنها، وملاحقة عناصرها ورموزها في أي مكان لكي نقضي على الاستعمار الجديد المسمى بالإرهاب. “