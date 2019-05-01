فيديو| طليق حلا شيحة ينهار بالبكاء بعد علمه بقرارها خلع الحجاب والعودة للتمثيل

في أعقاب كشف الفنانة المصرية حلا شيحة انفصالها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، الذي ارتبطت به منذ 12 عامًا، أعاد نشطاء تداول مقطع فيديو لشيخ مقرب من الشيخ “يوسف هاريسون”، بعد عن قرارها خلع الحجاب والعودة الى التمثيل.

ويقول الشيخ في الفيديو أنه تحدث مع “يوسف هاريسون” مطولاً، في قضية خلع حلا الحجاب.

وأشار إلى أن الشيخ “يوسف” بكى طويلاً وقال: ” عرضي كان مستوراً لثلاثة عشرة سنة، وكان شرطي حينما تزوجتها ان لا تخلع الحجاب وأن تنأى بنفسها عن كل ما يغضب الله”.

وتحدثت المصادر عن أن الإنفصال تمّ منذ حوالي 6 أشهر، أي بعد خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل مجدداً.

ولدى حلا من زوجها الكندي أربعة أبناء: “هنا وخديجة وأحمد وعائشة”.

وتشارك حلا شيحة في مسلسل “زلزال” الذي سيعرض في شهر رمضان الى جانب النجم محمد رمضان.

يذكر أنّ حلا شيحة أكدت أن قرار عودتها للتمثيل كان صعباً للغاية، وجاء بعد تفكير عميق ودرسته فترة طويلة وفى النهاية وجدت أنها تشعر براحة نفسية كبيرة في قرار العودة وأنها تمتلك قدرة فنية كبيرة تجعلها قادرة على تعويض فترة غيابها.

وكانت حلا قررت اعتزال التمثيل بشكل نهائي عام 2007 تقريباً، بعد آخر عمل قدمته وهو فيلم “كامل الأوصاف”، والتي شاركت فيه وهي ترتدي الحجاب، ثم بعد ذلك ارتدت النقاب.

وكانت حلا قررت اعتزال التمثيل بشكل نهائي عام 2007 تقريباً، بعد آخر عمل قدمته وهو فيلم “كامل الأوصاف”، والتي شاركت فيه وهي ترتدي الحجاب، ثم بعد ذلك ارتدت النقاب.