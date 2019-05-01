فضيحة كبيرة .. نادي النصر السعودي متهم باستيراد منشطات ومشجعو أندية منافسة يشمتون
ضجّ موقع توتير في السعودية بهاشتاغ #النصر_يستورد_المنشطات يتّهم نادي النصر السعودي بتهريب منشطات الى داخل المملكة، الامر الذي أثار صدمة مغرّدين، فيما استغلّ مشجعو أندية منافسة أخرى الهاشتاغ للهجوم على نادي النصر.
وجاء تصدّر هذا الهاشتاغ قائمة الترند في السعودية، تزامناً مع ما نشرته صحيفة “الجزيرة” السعودية، حول إلقاء القبض فجر أمس من قبل جمارك المطار بالرياض على أحد أفراد الكادر الطبي لنادي شهير ومنافس هذا الموسم، وتحويله لمكافحة المخدرات حيث وصل للسعودية وبرفقته مواد محظوره (180حبة) .
ورأت الكاتبة السعودية أن “بعض الإعلاميين الهلاليين ماهرين في ارباك أي نادي ينافس ناديهم في نقل المنافسة خارج الملعب”.
وأضافت: “التاريخ الرياضي مليء بقصص اعلامية لا تصدق استخدموا فيها الإعلام في ارباك خصومهم، على لاعبي النصر وجمهوره التركيز وعدم الانجراف خارج الملعب وبطولة الدوري”.
وكانت هذه بعض التغريدات لنشطاء سعوديين عبر الهاشتاغ:
ولم يصدر حتّى الآن أيّ تعقيب من النادي السعودي على هذه الإتهامات التي تم تداولها على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الإجتماعيّ.