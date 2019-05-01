فضيحة كبيرة .. نادي النصر السعودي متهم باستيراد منشطات ومشجعو أندية منافسة يشمتون

ضجّ موقع توتير في السعودية بهاشتاغ #النصر_يستورد_المنشطات يتّهم نادي النصر السعودي بتهريب منشطات الى داخل المملكة، الامر الذي أثار صدمة مغرّدين، فيما استغلّ مشجعو أندية منافسة أخرى الهاشتاغ للهجوم على نادي النصر.

وجاء تصدّر هذا الهاشتاغ قائمة الترند في السعودية، تزامناً مع ما نشرته صحيفة “الجزيرة” السعودية، حول إلقاء القبض فجر أمس من قبل جمارك المطار بالرياض على أحد أفراد الكادر الطبي لنادي شهير ومنافس هذا الموسم، وتحويله لمكافحة المخدرات حيث وصل للسعودية وبرفقته مواد محظوره (180حبة) .

https://twitter.com/sport_jazirah/status/1123577472753250306

ورأت الكاتبة السعودية أن “بعض الإعلاميين الهلاليين ماهرين في ارباك أي نادي ينافس ناديهم في نقل المنافسة خارج الملعب”.

وأضافت: “التاريخ الرياضي مليء بقصص اعلامية لا تصدق استخدموا فيها الإعلام في ارباك خصومهم، على لاعبي النصر وجمهوره التركيز وعدم الانجراف خارج الملعب وبطولة الدوري”.

بعض الإعلاميين الهلاليين ماهرين في ارباك أي نادي ينافس ناديهم في نقل المنافسة خارج الملعب،التاريخ الرياضي مليء بقصص اعلامية لاتصدق استخدموا فيها الإعلام في ارباك خصومهم،على لاعبي النصر وجمهوره التركيز وعدم الانجراف خارج الملعب وبطولة الدوري .#النصر_يستورد_المنشطات pic.twitter.com/AN7nIgJ9GM — هالة الناصر (@Halnasir) May 1, 2019

وكانت هذه بعض التغريدات لنشطاء سعوديين عبر الهاشتاغ:

#النصر_يستورد_المنشطات



نادي شبهات وبعيد كل البعد عن المنافسة النزيهة pic.twitter.com/m0dqurGkhn — AbduALLAH 🇸🇦 (@myheartshfaaf07) May 1, 2019

#النصر_يستورد_المنشطات

التعاطي في الملعب وامام الجميع

نعم فساد رياضتنا وصلت لهذي المرحله ..



وداعآ لرياضه النزيهه ..#النصر_يستورد_المنشطات pic.twitter.com/uqYfu0DfBc — آلُخـلُۆق ؛؛ (@n0n0266) May 1, 2019

دوري من بدايته واضح انه ماشي بالفساد والشبهات وموجه لنادي واحد



#النصر_يستورد_المنشطات pic.twitter.com/2to2D5u9EB — ابـوروان الهلالي (@Hilali_1515) May 1, 2019

#النصر_يستورد_المنشطات

مبروووووك للنصر دوري المنشطات



بهذه الطرق فقط النصر ينافس الهلال

غيره والله يبطون عظم !! pic.twitter.com/gfyWCJvxWL — محمد البراك (@imohamedalbarak) May 1, 2019

#النصر_يستورد_المنشطات

ميزانية تجاوزت المليار ريال

منشطات مكملات غذائية مشبوهة

وفوق هذا محاربة الهلال عبر الاتحاد ولجانه بأقذر أنواع وأساليب الحرب

كل هذا فقط لكي ينافسوا الهلال ويحققون الدوري بفارق نقطة أو نقطتين

يالعظمة هذا #الهلال الذي لا تنافسه الا بالطرق غير المشروعة pic.twitter.com/nBbFvdiXQK — عشاق الزعيم 58💙 (@Qz7tYUP8EzkTzQe) May 1, 2019

#النصر_يستورد_المنشطات



من ينورنا وش يشربون لعيبة نادي النصر



علمنا يالإتحاد السعودي علمونا يالجنة الإنضباط



سبق وان قلت الرياضة السعوديه في خطر إن لم يتدخل أحد المسؤلين



نادي أمن العقوبة أساء الأدب pic.twitter.com/R2KSCe7cFR — . (@abujojoar) May 1, 2019

ولم يصدر حتّى الآن أيّ تعقيب من النادي السعودي على هذه الإتهامات التي تم تداولها على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الإجتماعيّ.