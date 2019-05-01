نادي النصر
نادي النصر
حياتنا

فضيحة كبيرة .. نادي النصر السعودي متهم باستيراد منشطات ومشجعو أندية منافسة يشمتون

By وطن
0

ضجّ موقع توتير في بهاشتاغ #_يستورد_المنشطات يتّهم نادي السعودي بتهريب منشطات الى داخل المملكة، الامر الذي أثار صدمة مغرّدين، فيما استغلّ مشجعو أندية منافسة أخرى الهاشتاغ للهجوم على نادي .

وجاء تصدّر هذا الهاشتاغ قائمة الترند في السعودية، تزامناً مع ما نشرته صحيفة “الجزيرة” السعودية، حول إلقاء القبض فجر أمس من قبل جمارك المطار بالرياض على أحد أفراد الكادر الطبي لنادي شهير ومنافس هذا الموسم، وتحويله لمكافحة المخدرات حيث وصل للسعودية وبرفقته مواد محظوره (180حبة) .

https://twitter.com/sport_jazirah/status/1123577472753250306

ورأت الكاتبة السعودية أن “بعض الإعلاميين الهلاليين ماهرين في ارباك أي نادي ينافس ناديهم في نقل المنافسة خارج الملعب”.

وأضافت: “التاريخ الرياضي مليء بقصص اعلامية لا تصدق استخدموا فيها الإعلام في ارباك خصومهم، على لاعبي النصر وجمهوره التركيز وعدم الانجراف خارج الملعب وبطولة الدوري”.

وكانت هذه بعض التغريدات لنشطاء سعوديين عبر الهاشتاغ:

ولم يصدر حتّى الآن أيّ تعقيب من النادي السعودي على هذه الإتهامات التي تم تداولها على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الإجتماعيّ.

قد يعجبك ايضا
تقارير

تحريض السيسي وابن سلمان لن يجدي نفعا.. نيويورك تايمز: ترامب لا يمتلك القدرة لتصنيف…

الهدهد

مجاملة لإسرائيل.. السعودية تستغل علاقتها وتمنع إقامة مؤتمرا لمقاومة التطبيع والدفاع…

تقارير

“لا أريد رأفة ولا أريد أن أرى أسرى”.. “بي بي سي” تفضح جرائم…

الهدهد

“لا تنحنوا أمامه ولا تسمحوا له بالتجاوز”.. كاتبة سعودية: ترامب يرانا…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.