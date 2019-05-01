عارضة أزياء مسلمة تظهر على غلاف مجلة رياضية أمريكية شهيرة بـ” البوركيني”

أصبحت حليمة عدن، عارضة الأزياء الأمريكية من أصول صومالية، أول مسلمة تظهر في مجلة “سبورتس اليستريتد” مرتدية ثوب السباحة الإسلامي (البوركيني).

وظهرت صورة عدن في إصدار المجلة السنوي الخاص بثياب البحر.

وقالت العارضة الأمريكية لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنه “ينبغي أن تجد الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب نساء يتطلعن إليهن في جميع المجالات”.

وأضافت: “نرى الآن نساء يعملن في السياسة، وسيدات أعمال، ومراسلات تلفزيون، وغيرهن ممن حققن نجاحا في مجالات مختلفة يرتدين الحجاب، وهن يقمن بأدوار بارزة، وهذه هي الرسالة التي نحتاج إلى نشرها”.

وتابعت قائلة “كانت الاستجابة مذهلة، وتشرفت جدا بأن اتخذت مجلة سبورتس اليستريتد هذه الخطوة”.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة “غارديان” البريطانية أن “صور العارضة عدن ستظهر على المجلة في عددها المقرر إصداره في 8 مايو/ أيار المقبل، مرتدية ملابس السباحة المزركشة، التي تغطي كافة أنحاء جسمها.

ونشأت عدن في مخيم للاجئين في كينيا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة وهي في السابعة من عمرها وارتدت الحجاب بعد فترة وجيزة.

ولا يزال البوركيني محل جدل، خاصة في فرنسا، حيث تقترح السلطات في بعض المدن الفرنسية فرض حظر على ارتدائه، مبررين ذلك بأنه يتنافى مع قوانين العلمانية.