صادم ما فعله 4 عسكريين مع امرأة مطلوبة بعد ضبطها في الكويت!

اتهمت كويتية أربعينية مطلوبة للتنفيذ المدني 4 عسكريين يعملون في وزارة الداخلية بحبس حريتها في نقطة أمنية، واستخدام القسوة معها، وتحريضها على الفسق.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، قالت المواطنة إن العسكريين الذين اتخذوا الإجراءات القانونية بحقها، وأخلوا سبيلها لاحقًا، أوقفوها في نقطة أمنية قرب أحد المتنزهات، ودققوا على هويتها، ولما تبين لهم أنها مطلوبة قسوا عليها وحبسوا حريتها عدة ساعات، وقام اثنان منهم بتحريضها على الفسق.

واستدعت الأجهزة الأمنية العسكريين الأربعة للاستماع إلى أقوالهم في التهم المنسوبة إليهم.