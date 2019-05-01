تأجيل جلسة محاكمة الشيخ سلمان العودة التي طالب فيها النائب العام بقتله تعزيراً

قال الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، إنه تم تأجيل جلسة محاكمة والده السرية اليوم، الأربعاء.

ودون نجل العودة في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”اليوم تأجلت جلسة محاكمة الوالد الشيخ سلمان العودة والتي طالب فيها النائب العام بالقتل تعزيراً.”

اليوم، تأجلت جلسة محاكمة الوالد #الشيخ_سلمان_العودة والتي طالب فيها النائب العام بالقتل تعزيراً.



Today, the hearing in my father’s case (in which the Saudi Attorney General is seeking death penalty against him) has been postponed. — د. عبدالله العودة (@aalodah) May 1, 2019

وقال الدكتور عبدالله العودة قبل أيام، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فاقد للشرعية ، فهو لم ينتخب ولا يمثل الرأي العام، وهو يعلم جيدا أنه لا يحوز أي شرعية.. حسب وصفه.

ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن عبد الله قوله إن المملكة السعودية ليست هي محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي لا يتوفر على شرعية شعبية.

ووجه الباحث السعودي رسالته إلى الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة، ويقول إن هذه الدول تضع بيضها كله في سلة ولي العهد السعودي “رغم الأعمال الوحشية التي ارتكبت في عهده”.

ويقول أيضا “لا شرعية شعبية لولي العهد السعودي، فهو لم ينتخب ولا يمثل الرأي العام، وهو يعلم جيدا أنه لا يحوز أي شرعية، وبالتالي فإن استمرار هذا النوع من الحكام يستلزم دعما من خارج بلاده”.

ويشدد العودة الابن على أنه “في حالة لم تتم محاسبة محمد بن سلمان فإنه قد يرتكب كل الأعمال الوحشية التي قد يتصورها المرء”.

ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن عبد الله، دعوته للإدارة الأميركية لمخاطبة الرأي العام السعودي، والتحدث إلى النشطاء والمفكرين والاقتصاديين وباقي الفئات التي تعمل على النهوض بحقوق الإنسان في المملكة.