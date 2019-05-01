بعد جمع 10 ملايين دينار .. هل رفض أهل الإعلامية هداية السلطان الديّة للإفراج عن قاتلها خالد نقا العازمي؟

من المقرر أن يُفرج عن الكويتي خالد نقا العازمي قاتل الإعلامية الكويتية هداية السلطان عام 2001، يوم الأحد المقبل وذلك بعد اكتمال جمع الدية التي ستدفع لأهل القتيلة.

ونظّمت قبيلة العوازم حملة كبيرة لجمع مبلغ الدية وقدره 10 ملايين دينار.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فقد نفى رئيس حملة جمع التبرعات خالد رفاعي راعي الفحماء ما تردد عن عدم التنازل الرسمي من أهل القتيلة، وانهم يرفضون الدية.

وسُفرج عن “خالد” الأحد بعد تسليم مبلغ الدية وإنهاء الاجراءات الإدارية لوزارتي العدل والداخلية.

وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية هداية السلطان إلى شهر مارس 2001، حيث تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها من قبل خالد العازمي الذي كان ضابطا في الشرطة الكويتية.

يُذكر أن ” العازمي ” كان قد اعترف بقتله للإعلامية؛ بسبب مقال نشرته في المجلة التي كانت تترأسها يمس فتيات عشيرة ” العوازم ” التي ينحدر منها القاتل.