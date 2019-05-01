أكاديمي سوداني يفتح النار على وزير إماراتي: “مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا”

هاجم الأكاديمي والمفكر السوداني المعروف الدكتور تاج السر عثمان، تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، وتدخل الإمارات في الشأن السوداني محاولة تغليب كفة العسكر الذي تدعمه ويحمي مصالحها.

وردا على تصريحات “قرقاش” التي دعا فيها لما وصفه بانتقال سلس ومنظم للسلطة في السودان، معتبرا أن الشرق الأوسط لا يحتاج للمزيد من الفوضى، قال “عثمان”:”مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا”

مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا

دولتك تدعم الاستبداد وترتعد فرائصها إن شعرت أن شعبا يملك قراره

آثار خرابكم ظاهرة من ليبيا إلى الصومال إلى اليمن وهذا من تريدون تكراره في السودان ولن تفلحوا #الكلمة_للشعب_السوداني https://t.co/d16hq3PZTO — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) May 1, 2019

وتابع هجومه على الوزير الإماراتي في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر:”دولتك تدعم الاستبداد وترتعد فرائصها إن شعرت أن شعبا يملك قراره آثار خرابكم ظاهرة من ليبيا إلى الصومال إلى اليمن وهذا من تريدون تكراره في السودان ولن تفلحوا”

وكانت الإمارات أعلنت الأحد توقيع عقد مع المصرف المركزي السوداني لإيداع 250 مليون دولار في البنك الحكومي، كجزء من حزمة مساعدات تعهّدت بها أبوظبي والرياض لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على حسابه على تويتر باللغة الإنكليزية “من المشروع تماما للدول العربية أن تدعم انتقالا منظما ومستقرا في السودان. انتقال يوازن بين التطلعات الشعبية واستقرار المؤسسات”.

وأكد الوزير الإماراتي “عرفنا أوضاعا من الفوضى التامة في المنطقة ولسنا بحاجة إلى المزيد منها”.

كذلك كان للسعودية والامارات رد فعل مقتضب على الإطاحة بالبشير، حيث طالبتا بالحفاظ على “الاستقرار” و”الانتقال السلمي” للسلطة، وأعربتا عن تأييدهما لقرارات المجلس العسكري الانتقالي.

والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضد الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015.