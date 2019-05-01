أخر خزعبلات مصطفى بكري: أبو بكر البغدادي هرب من الرقة إلى طرابلس بمساعدة تركيا

زعم الاعلامي المصري، مصطفى بكري، أن المعلومات والمعطيات “لديه” تشير إلى وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش” الارهابي، في مدينة طرابلس الليبية.

وقال البكري في تغريدة رصدتها “وطن”، إن البغدادي “تمكن” من الهرب من مدينة الرقة السورية، قبيل سقوطها ونجح في الهرب إلى مدينة طرابلس الليبية بمساندة من أجهزة الاستخبارات التركية، ويرجح تاجر السجاد الليبي مفتاح الطرابلسي.

مؤشرات ومعلومات تشير إلي إحتمال وجود الإرهابي أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في مدينة طرابلس الليبيه ، حيث تمكن من الهرب من مدينة الرقه السوريه قبيل سقوطها ونجح في الهروب إلي مدينة طرابلس الليبيه بمسانده من أجهزة الإستخبارات التركيه ، ويرجح تاجر السجاد الليبي مفتاح الطرابلسي — مصطفى بكري (@BakryMP) April 30, 2019

ويحاول الاعلام المصري إلصاق تهمة الارهاب بالفصائل الليبية الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، لتبرير هجوم المتمرد خليفة حفتر على العاصمة “طرابلس”.