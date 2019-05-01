أخر خزعبلات مصطفى بكري: أبو بكر البغدادي هرب من الرقة إلى طرابلس بمساعدة تركيا
زعم الاعلامي المصري، مصطفى بكري، أن المعلومات والمعطيات “لديه” تشير إلى وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش” الارهابي، في مدينة طرابلس الليبية.
وقال البكري في تغريدة رصدتها “وطن”، إن البغدادي “تمكن” من الهرب من مدينة الرقة السورية، قبيل سقوطها ونجح في الهرب إلى مدينة طرابلس الليبية بمساندة من أجهزة الاستخبارات التركية، ويرجح تاجر السجاد الليبي مفتاح الطرابلسي.
ويحاول الاعلام المصري إلصاق تهمة الارهاب بالفصائل الليبية الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، لتبرير هجوم المتمرد خليفة حفتر على العاصمة “طرابلس”.
…وهو الآن.. أقصد. ابوبكر البغدادي يقاسم فراش زوجتـــــك….فأسرع قبل أن يقع المحظـــــــور يا كلب السيسي…