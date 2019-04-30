4 أمور لم تنتبهوا إليها في ظهور البغدادي الجديد!

قدّم متابعون ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ، عدّة تساؤلات متعلّقة بالظهور الجديد لزعيم تنظيم داعش” ابو بكر البغدادي وذلك لأوّل مرة منذ 5 سنوات.

ودقق المغردون والصحافة العالميّة وكذلك محللون، في الهيئة التي ظهر بها البغدادي في التسجيل الذي نشرته مؤسسة “الفرقان” التابعة للتنظيم عبر “تلغرام”.

وتمّ ملاحظة عدم ارتداء البغدادي لـ”خاتم الخلافة” في يده، الذي كان يرتديه في خطبته بالموصل.

ورآوا أنّ سبب ذلك قد يعود لهزيمة “الدولة” وعدم بقاء أي كيان يُذكر لها.

كما تساءل المحللون عن عدم ارتداء ابو بكر البغدادي للعمامة، وظهوره بجلابية سوداء.

ولاحظوا أيضاً قطعة السلاح التي وضعت على يمين البغدادي، وهي تُذكر ببندقية اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.

وبرز تساؤل هام عن دلالات ظهور احد مستشاري البغدادي بلباس سعودي، ولماذا ذكرَ قادة التنظيم القتلى واغلبهم من السعودية.

وفي الفيديو الذي يحمل عنوان “في ضيافة أمير المؤمنين”، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم. وبدا بصحة جيدة ولا تظهر عليه دلائل المرض أو التعب.

وليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو الذي امتد حوالي 20 دقيقة، يتحدث خلاله البغدادي مع بعض من مؤيديه.

ويقول “البغدادي” يقول في بداية المقطع الذي انتشر على نطاق واسع إن “معركة الباغوز انتهت”، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل نحو الشهر.

وتوعد البغدادي بخوض التنظيم “معارك أخرى”.

كما تطرق إلى الهجمات الأخيرة التي شهدتها سريلانكا، واعتبرها بمثابة “ثأر” لما حدث في الباغوز.

وتطرق الى عملية “الزلفي” في السعودية، التي قتل خلالها عدد من عناصر التنظيم، حيث اوصى البغدادي أنصاره بالأخذ بثأرهم، “والسعي الحثيث لمواصلة طريق الجهاد ضدّ طواغيت آل سلول”. في إشارةٍ واضحةً إلى آل سعود

