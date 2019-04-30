مشهد لم تراه من قبل.. الكويتيون جمعوا “33” مليون دولار في ساعات دية لإعلامية شهيرة

تداول ناشطون، مقاطع فيديو وثقت الحضور المهيب، للكويتيين بمقر حملة جمع الدية لـ ” خالد نقا العازمي ” ، قاتل الإعلامية هداية السلطان قبل 19 عامًا.

وخلال ساعات من انطلاق الحملة تمكنت من جمع مبلغ الدية البالغ 10 ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار أمريكي)، في ظل استجابة واسعة من جانب الكويتيين عمومًا وقبيلة العوازم بخاصة.

وجاء ذلك بعدما دعت إحدى كبرى القبائل في الكويت عن حملة ضخمة لجمع دية، والتي وجدت تفاعلا واسقا من جانب الكويتيين.

وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية ” هداية السلطان ” إلى شهر مارس 2001، حيث تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها من قبل خالد العازمي الذي كان ضابطا في الشرطة الكويتية.

يُذكر أن ” العازمي ” كان قد اعترف بقتله للإعلامية؛ بسبب مقال نشرته في المجلة التي كانت تترأسها يمس فتيات عشيرة ” العوازم ” التي ينحدر منها القاتل.