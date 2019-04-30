فيصل عاصم .. مهندس سوداني اختفى في دبي بعد فضح مؤامرة إماراتية .. إليكم القصة كاملة

تظاهر عشرات السودانيين، أمام مقر سفارة الإمارات بالسودان لمطالبة السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير المهندس السوداني فيصل عاصم، والذي اختفى في دبي إثر كشفه عن مؤامرة تحيكها أبو ظبي لتسليم السلطة في السودان للعسكريين.

ووفقاً لتسجيل صوتي بثه عاصم، على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه كان يجلس في أحد مطاعم دبي وخلفه الفريق طه عثمان الحسين الذي تحدث هاتفياً مع الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان لإقناعه باستلام السلطة بدلاً من شباب الثورة .

مظاهرات في #السودان أمام السفارة الاماراتية في #الخرطوم احتجاجا على اخفاء الامارات للمواطن السوداني #فيصل_عاصم في دبي بعد نشره تسجيلا صوتيا يكشف تآمر طه عثمان المقرب من محمد بن زايد ضد #اعتصام_القيادة_العامة #اختفاء_شاب_سوداني_بدولة_الامارات pic.twitter.com/0431DmamcD — الخليج بوست (@alkhalejpost) April 30, 2019

وأضاف “عاصم” وفقاً لتسجيله الصوتي الذي تسبب في اختفائه:”فإن الفريق طه عثمان الحسين تحدث مع مسؤول إماراتي آخر أكد له أنه يحاول إقناع حميدتي باستلام السلطة بدلاً من الشباب والمدنيين.”

فيصل عاصم فضح طه عثمان العميل الكوز الوسخان فضح مخططاتهم الوسخانة فضح محاولاتهم اليائسة ومماطلة المجلس العسكري للتمسك بالسلطة لكن هيهات ياكيزان ليس بعد اليوم .!

– الإمارات تتحمل مسؤولية فيصل عاصم مسؤولية تاامه !

#أين_فيصل_عاصم#اعتصام_القيادة_العامة pic.twitter.com/EcKYUtMb9R — | وئـٰـامْ | 🌸 (@w_111m) April 30, 2019

وحمل الناشطون حكومة الإمارات وقيادتها سلامة فيصل عاصم المهندس في شركة اتصالات ابوظبي.

لعناية حكومة الامارات :

اين فيصل عاصم ؟؟

فيصل عاصم صاحب تسجيل صوتي من امام احد مطاعم الامارات اوضح خلاله مايحاك علي وطنة بعد استماعه لمحادثة بين طه عثمان مع حميدتي وشخصية اخري #where_is_Faisal_Asim pic.twitter.com/GeahprU55p — kola nassr (@muttwakel) April 30, 2019

وتداول أصدقاء لـ”عاصم” أنباء عن اطلاق سراحه بعدما تبيّن انه كان معتقلاً لدى الأمن الإماراتي.دون أن تتأكد تلك الإنباء بشكلٍ رسمي حتى اللحظة

فيصل عاصم زميل دارسة ودرسنا في جامعة واحدة



الحمد لله فيصل عاصم طلع من المعتقل وهسي ماشي علي بيته#لم_تسقط_بعد https://t.co/ZWa0tmqc04 — الخالدي™ (@Marouf13) April 30, 2019