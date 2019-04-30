فيصل عاصم .. مهندس سوداني اختفى في دبي بعد فضح مؤامرة إماراتية .. إليكم القصة كاملة

تظاهر عشرات السودانيين، أمام مقر سفارة الإمارات بالسودان لمطالبة السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير المهندس السوداني فيصل عاصم، والذي اختفى في دبي إثر كشفه عن مؤامرة تحيكها أبو ظبي لتسليم السلطة في السودان للعسكريين.
ووفقاً لتسجيل صوتي بثه عاصم، على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه كان يجلس في أحد مطاعم دبي وخلفه الفريق طه عثمان الحسين الذي تحدث هاتفياً مع الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان لإقناعه باستلام السلطة بدلاً من شباب الثورة .
وأضاف “عاصم” وفقاً لتسجيله الصوتي الذي تسبب في اختفائه:”فإن الفريق طه عثمان الحسين تحدث مع مسؤول إماراتي آخر أكد له أنه يحاول إقناع حميدتي باستلام السلطة بدلاً من الشباب والمدنيين.”
وحمل الناشطون حكومة الإمارات وقيادتها سلامة فيصل عاصم المهندس في شركة اتصالات ابوظبي.
وتداول أصدقاء لـ”عاصم” أنباء عن اطلاق سراحه بعدما تبيّن انه كان معتقلاً لدى الأمن الإماراتي.دون أن تتأكد تلك الإنباء بشكلٍ رسمي حتى اللحظة