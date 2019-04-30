Galleryالهدهد

فيصل عاصم .. مهندس سوداني اختفى في دبي بعد فضح مؤامرة إماراتية .. إليكم القصة كاملة

By وطن
0

تظاهر عشرات السودانيين، أمام مقر لمطالبة السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير المهندس السوداني فيصل عاصم، والذي اختفى في دبي إثر كشفه عن مؤامرة تحيكها أبو ظبي لتسليم السلطة في للعسكريين.

ووفقاً لتسجيل صوتي بثه عاصم، على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه كان يجلس في أحد مطاعم دبي وخلفه الفريق طه عثمان الحسين الذي تحدث هاتفياً مع الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ”” نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان لإقناعه باستلام السلطة بدلاً من شباب الثورة .

وأضاف “عاصم” وفقاً لتسجيله الصوتي الذي تسبب في اختفائه:”فإن الفريق طه عثمان الحسين تحدث مع مسؤول إماراتي آخر أكد له أنه يحاول إقناع حميدتي باستلام السلطة بدلاً من الشباب والمدنيين.”

وحمل الناشطون حكومة الإمارات وقيادتها سلامة فيصل عاصم المهندس في شركة اتصالات ابوظبي.

وتداول أصدقاء لـ”عاصم” أنباء عن اطلاق سراحه بعدما تبيّن انه كان معتقلاً لدى الأمن الإماراتي.دون أن تتأكد تلك الإنباء بشكلٍ رسمي حتى اللحظة

قد يعجبك ايضا
الهدهد

أكاديمي سوداني يكشف عن مخطط الإمارات لاستهداف الشعب والتمهيد إعلاميا لاستباحة دم…

حياتنا

في دبي “التسامح” .. 6 أشخاص بينهم امرأة اختطفوا رجلاً وفعلوا به ما لا…

الهدهد

النيابة العامة التركية تكشف كيف انتحر الجاسوس الإماراتي بأحد سجون اسطنبول

الهدهد

قيادي خرج من السّجن الذي يتواجد فيه عمر البشير يكشف ما حدث للرئيس المعزول مؤخراً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.