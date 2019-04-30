صحفي بحريني يشكّك في براءة اختراع جامعة السلطان قابوس لعلاج الإيدز ويسخر: “اختراع كفتة جديد في الخليج”!

شكّك الصحفي البحريني عادل مرزوق، رئيس تحرير البيت الخليجي للدراسات والنشر، في خبر براءة الإختراع الذي حصلت عليه جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان لاستئصال الفيروس المسبب لمرض الايدز من جسم المصاب.

واعتبر “مرزوق أن هذا الإختراع مشابه لاختراع “الكفتة” الذي أعلن عنه الجيش المصري، وأثار سخرية واسعة.

يبدو ان لدينا اختراع كفتة جديد لعلاج الإيدز في احدى دول الخليج.. pic.twitter.com/fOVSb1bGpb — عادل مرزوق (@adelmarzooq) April 29, 2019

وقال في تغريدةٍ ثانية بحسابه في تويتر: ” لأهلنا في سلطنة عمان حساسية مفرطة من أي نقد لكن ما نقوله محبة لا حسدا. تبني جامعة السلطان قابوس واجهزة رسمية خبر انتاج علاج لمرض الإيدز يبدو مثيرا للشكوك. حريٌ بجهات رسمية في السلطنة التأكد من أن أحدًا لا يتلاعب بسمعة البلاد واحترام مؤسساتها الأكاديمية واعلامها.”

لأهلنا في #سلطنة_عمان حساسية مفرطة من أي نقد لككنا نقوله محبة لا حسدا. تبني #جامعة_السلطان_قابوس واجهزة رسمية خبر انتاج علاج لمرض الإيدز يبدو مثيرا للشكوك. حريٌ بجهات رسمية في السلطنة التأكد من أن أحدًا لا يتلاعب بسمعة البلاد واحترام مؤسساتها الأكاديمية واعلامها. — عادل مرزوق (@adelmarzooq) April 29, 2019

والمخترعان هما الدكتور صدقي حسن، بريطاني الجنسية والأستاذ الدكتور علي بن عبدالله الجابري، من قسم الأحياء الدقيقة والمناعة، بكلية الطب والعلوم الصحية، في الجامعة.

وقد تم تسجيل براءة الاختراع هذه بتاريخ25/08/2017 لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي وتم الحصول على براءة الاختراع خلال شهر أبريل الجاري.

وبعد أبحاث مضنية من قبل الدكتور صدقي حسن والأستاذ الدكتور علي الجابري، تم التوصل الى هذه التركيبة الفعالة التي تعد سبقاً علميا كبيرا وذلك بعد أبحاث مضنية دامت لأكثر من 16 سنة تم فيها استخدام حيوانات التجارب المختلفة في المختبر وبعد أخذ الاذن من لجان الاخلاقيات ذات الاختصاص.

وقد تم تجربة هذه التركيبة على مرضى الايدز واثبتت فاعليتها في التخلص من الفيروس نهائيا بوجود طاقم طبي من اطباء وممرضين.بحسب “الرؤية”

وقد أخذ طلب الحصول على براءة الاختراع هذه حوالي 3 سنوات ومر الطلب بمراحل عدة بما فيها لجان علمية طبية متخصصة داخل الجامعة وخارجها ومن خلال ممتحنين متخصصين في الولايات المتحدة الامريكية ومن مكتب براءات الاختراع الامريكي.

وتتكون هذه التركيبة من ثلاثة عناصر اساسية هي خليط من مكونات اعشاب استوائية طبية من نبات الساسوريا ومن حليب الإبل الملقح مسبقا الذي يحتوي على أجسام الإبل المناعية المضادة لمكونات الفيروس.

