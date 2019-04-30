زلزال استقالات يضرب الهلال والأمير محمد بن فيصل في طريقه للرحيل .. والهلاليون غاضبون

يبدو أن الأمير محمد بن فيصل في طريقه للإستقالة من رئاسة نادي الهلال السعودي بعد الهزائم التي تلقّاها النادي، وكان آخرها أمس الإثنين أمام التعاون بهدفين نظيفين بالمرحلة الـ38 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر الهلال في ظرف أسبوع 3 بطولات هي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والخروج من كأس الملك، وفقدان صدارة الدوري.

وفي أعقاب انتهاء مباراة التعاون والهلال بخسارة “الأزرق” وخسارة فرصة الانفراد بصدارة الدوري، طالب مشجعو الهلال بإسقاط إدارة النادي، ودشنوا هاشتاغ #اقاله_محمد_بن_فيصل_مطلب دعوا فيه إلى إقالة الأمير من منصبه.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة “الجزيرة” أن الأمير محمد بن فيصل قرر تقديم استقالته من رئاسة نادي الهلال، وسيقوم بالإجراءات النظامية لتنفيذها .

وذكر مصدر رسمي في هيئة الرياضة أنّه لم تصلهم حتى الآن استقالة الأمير محمد بن فيصل .

وكتب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل في تويتر بعد الهزيمة أمام التعاون: ” جمهور الهلال العزيز في البدايه اعتذر لكم وانا اتحمل المسؤوليه كامله واعدكم بتلافي اخطائي في المستقبل وسنعمل على مايسعدكم في الفتره القادمه . انتم تستحقون الفرح والفرح فقط واعذروني على تقصيري واني كنت سبب حزنكم اليوم”.

جمهور الهلال العزيز في البدايه اعتذر لكم وانا اتحمل المسؤوليه كامله واعدكم بتلافي اخطائي في المستقبل وسنعمل على مايسعدكم في الفتره القادمه .

انتم تستحقون الفرح والفرح فقط واعذروني على تقصيري واني كنت سبب حزنكم اليوم 🙏🏻🙏🏻 — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) March 29, 2019

وسبق أن أعلن نائب رئيس الهلال، فهد بن أحمد الراشد، استقالته من منصبه، بعد الخسارة أمام التعاون.

وقال في “تويتر”:”أقدم اعتذاري لجمهور الهلال وأتقدم باستقالتي من عضوية مجلس إدارة الهلال، مع علمي ويقيني الكامل بمحبة الأمير محمد بن فيصل للهلال”.

واستدرك: “لكن ربما كانت وجهات النظر في إدارة الأمور مختلفة بيننا، وأتمنى للهلال كل التوفيق في مسيرته القادمة، وسأبقى ذاك المحب للكيان الكبير في أي مكان كنت فيه”.

ورصدت “وطن” جانباً من ردود المغرّدين السعوديين على هاشتاغ #اقاله_محمد_بن_فيصل_مطلب :

عندما يقدم رئيس الهلال كاس السوبر للزمالك هدية

ولا يعنيه من يفوز بالدوري باسم الاثارة فهو لا يلزمنا ..

ارحل وخذ معك تاريخ ملطخ بالتنازلات لم يفعله غيرك #ارحل — ‏ منيرة القحطاني💙 (@QMonira) March 29, 2019

إذا أستمر الرئيس المسير وزوران المفلس سنفقد كل البطولات..

الدوري وطار والعربيه وكأس الملك مسألة وقت..

وآسيا بعدها.

هلالناا مرررريض — كاريلو الزهرااني (@m9Obuhs7XydHbyt) March 29, 2019

المخلصين للكيان هم فقط الذين لديهم القدرة بعد الله على تصحيح المسار والعودة بعد الانكسار وترميم الدمار لذلك #اقاله_محمد_بن_فيصل_مطلب pic.twitter.com/jecoMtov6z — متيم الهلال 💙 (@zaahi12) April 30, 2019

*شاهد ملخص مباراة الهلال والتعاون من الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.