حلب السعودية
حلب السعودية
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تغريدة لـِ”ناصر الدويلة” عن إهانة “ترامب” للملك سلمان تُشعل تويتر .. شاهد ماذا قال

By وطن
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علّق السياسي الكويتي المعروف والبرلماني السابق ، على الإهانة الجديدة التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال “الدويلة” في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه في تويتر، وحظيت بتفاعلٍ كبير من المغرّدين: ” يوجه الرئيس الامريكي ترامب اهانات متتالية للعرب و تصرفه هذا تصرف مهين و مقزز وفيه عنجهية و استعلاء لم نشاهده حتى من الدول المستعمرة لبلاد العرب في الماضي ان اهانة ترامب للقادة العرب مرفوضه رغم انه يزعم انه بعد اهانته لبعضهم حصل على خمس مائة مليون لم تكلفه الا خمس دقائق بالهاتف”.

وذكر ترامب في تجمع بولاية ويسكونسن شرقي أميركا أنه اتصل بالملك، وقال له “أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال”، حينها قال ملك السعودية “لكن لماذا تتصل بي؟ لا أحد أجرى معي اتصالا كهذا في السابق”، فقال ترامب “هذا لأنهم كانوا أغبياء”.

ومضى الرئيس الأميركي بالقول “السعودية دولة ثرية جدا، ندافع عنها، ونقوم بتمويلها، ليس لديها سوى النقود، وهي تشتري الكثير منا (..)، هناك أشخاص يريدون مقاطعة السعودية، في حين أنها اشترت منا ما قيمته 450 مليار دولار، لا أريد أن أخسرها”.

وكان الرئيس ترامب تحدثت ثلاث مرات على الأقل في تجمعات سابقة السنة الماضية عن تفاصيل اتصاله بملك السعودية، ومطالبته السعودية بدفع مزيد من الأموال نظير الحماية الأميركية لبلاده.

ترمب يجدد إهانة الملك سلمان والسعودية

#ترمب يجدد #الملك_سلمان و #السعودية ويقول إنهم لا يملكون شيئا سوى المال 💰💰 وأن أمريكا تحميهم وأن أخذ المال من المملكة أسهل من الحصول عليه من مستأجر في نيويورك ‼والإعلام السعودي الرسمي وحتى أؤلئك الكتّاب الذين اعتادوا التطاول على #قطر و #تركيا وغيرهما لا نسمع لهم صوتاً 🙊🙉🙈شبكة رصد

Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Sunday, April 28, 2019

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