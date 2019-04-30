بعد 4 سنوات من وفاته.. هذا مصير طبيبيْن “قتلا” النائب الكويتي السابق فلاح الصواغ

أصدرت محكمة الجنح الكويتية، حكمها على طبيبين أحدهما كويتي والآخر مصري، بالسجن لمدة عام؛ بتهمة القتل الخطأ، والتي راح ضحيتها النائب السابق فلاح الصواغ.

كما قررت المحكمة دفع كفالة 5000 دينار كويتي لوقف النفاذ.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة وإدارة الطب الشرعي وكلية الطب في الكويت، أكدوا أن وفاة النائب السابق فلاح الصواغ في شهر اكتوبر عام 2016 كانت نتيجة أخطاء طبية، ووجود سموم وبكتيريا في التحليلات التي أجريت للمتوفى.

والنائب فلاح الصواغ من مواليد 1961م، حاصل على شهادة الثانوية العامة وعمل في مؤسسة البترول الوطنية الكويتية سابقاً، وعضو جمعية الفنطاس التعاونية سابقاً، ونائب رئيس لجنة الفنطاس وجابر العلي للزكاة.

وخاض الصواغ انتخابات مجلس الأمة الكويتي عام 2009، وحقق عدد 16602 صوت، وحل بالمركز الأول في الدائرة الانتخابية الخامسة أنذاك.