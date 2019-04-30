أحمد موسى
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أحمد موسى كشف ما عجزت عنه مخابرات العالم.. هذا هو مكان أبو بكر البغدادي وصدقوا كلامي

By وطن
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أثار الاعلامي المصري، أحمد موسى، سخرية واسعة، في حديثه عن الظهور المفاجئ لزعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، كاشفاً عن مكان تواجده بعدما “دوخ” العالم في كشف مكانه.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “”، مساء الاثنين، إن ظهور البغدادي قائد تنظيم “داعش” الإرهابي، خلال مقطع فيديو رغم ما أثير حول مقتله، جاء لتوجيه رسالة وإشارة لكل أتباعه الموجودين في 60 دولة على مستوى العالم، بتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية.

وأوضح أن هناك علاقة وثيقة بين “البغدادي” والمخابرات التركية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زاعماً تواجده في تركيا بعد هروبه من سوريا والعراق.!

وأشار إلى أن “البغدادي” طلب من أتباعه استهداف الدول الأوروبية بالعمليات الإرهابية، خاصة في فرنسا وألمانيا.

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  1. ابوعمر يقول

    ومؤخـــرتك ومؤخرة كلبكم السيسي أين نجدهما…؟

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  2. احمد يقول

    بكلامك هذا انت يا احمد موسى تتستر على البغدادي لانك تعرف مكانه و لا تدل عليه و عليه وجب على اجهزة الامن الدولية القبض عليك فورا و ارغامك على الاعتراف بمكانه .

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  3. بنت السلطنه يقول

    ومن قال أن استخبارات العالم لا تعرف مكانه؟!هي تعرف ولكن لم ينتهي بعد دوره في اللعبه .

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