هل تذكرون الخليجية التي رقصت بملابس شبه عارية من فتحة سيارة بالبحرين .. إليكم مصيرها

عاقبت محكمة في البحرين خليجية (30 عامًا) بالحبس أسبوعين بتهمة الفعل الفاضح في الطريق العام، فيما برأت المحكمة صديقها من التهمة المسندة إليه.

وكان مقطع فيديو انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص من فتحة سقف سيارة يقودها خليجي.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فإن المتهمة اعترفت أنه أثناء ما كانت برفقة صديقها المتهم الثاني، في سيارته، توجها إلى منطقة الجفير لأجل السهر، وخرجا عائدين للفندق، وكانت نافذة السقف مفتوحة، فقامت بالوقوف بنفسها، وأخرجت جسمها من فتحة السقف، وأشارت بحركات تدل على الرقص، بينما كانت تستمع وصديقها للأغاني في السيارة.