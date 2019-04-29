هذه تفاصيل الدعوة التي وصلت “تل أبيب”.. صحيفة: مشاركة إسرائيل في إكسبو دبي “اختراق” وجزء من صفقة القرن

علقت وسائل اعلام إسرائيلية، على مشاركة “إسرائيل” في معرض “إكسبو 2020” الدولي، والمقرر إقامته بالإمارات، معتبرة أن هذه المشاركة هي بمثابة “اختراق” إسرائيلي جديد.

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية في خبرها الرئيس أمس الأحد، أن هذه المشاركة “تصعد بالتقارب العلني بين “إسرائيل” والدول العربية درجة”.

وقدرت الصحيفة، أن دعوة “إسرائيل” جاءت في أعقاب طلب أمريكي”، مرجحة أن يكون للمشاركة الإسرائيلية “صلة بخطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تخصص دورا فيها للدول العربية”، وهي الخطة المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”.

ونوهت إلى أن “الحديث يدور عن معرض عالمي يتيح مكانا لقاء الناس من أرجاء العالم ممن يرتبطون معا ويستغلون كفاءاتهم لمواجهة التحديات المشتركة وللتقدم الاجتماعي في المجالات التي توجد فيها لإسرائيل فضائل كثيرة نسبيا”.

وذكرت الصحيفة الموالية لنتنياهو، أن “إسرائيل” كانت مشاركة بارزة في كل معارض إكسبو التي انعقدت في العقود الأخيرة، ولكن بسبب انعقاد المعرض في 2020 دبي، لم يتم دعوة “تل أبيب” بداية للمشاركة فيه.

ونوهت إلى أن باقي دول العالم المشاركة في المعرض، تلقت الدعوات قبل نحو سنة ونصف، موضحة أنه يتعين على “إسرائيل” أن تكون جاهزة للمشاركة وتنهي استعداداتها في غضون عام ونصف وهي التي تستغرق بشكل عام ثلاث سنوات.

وتصاعدت مؤخرا أنشطة التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والعديد من الدول العربية والإسلامية وخاصة دول الخليج العربي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس الماضي، أن “إسرائيل” ستشارك في العام 2020 في المعرض الدولي الضخم “إكسبو” الذي ينعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتزاحمت فعاليات التطبيع الرياضي والثقافي والعسكري والأمني بين تل أبيب وأبوظبي بصورة كبيرة جدا في الشهور الأخيرة.