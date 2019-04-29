ممرض هندي يتجرّد من إنسانيته في الكويت .. إليكم ما فعله بمريض مصاب بجلطة دماغية

اعتدى ممرض هندي بالضرب على مواطن كويتي عاجز ومصاب بجلطة دماغية منذ أربع سنوات.

وقال مصدر أمني كويتي، إن مواطنة تسكن في منطقة “العدان” تقدمت بشكوى إلى المخفر، أفادت فيها بأن زوجها العاجز، والمصاب بجلطة دماغية منذ أربع سنوات، ولا يدرك تصرفات ما حوله، تعرض لعملية اعتداء من قبل ممرض يُفترض به أن يكون رحيماً به، إلا أنه فعل خلاف ذلك، بتجاوزه بحقه واعتدائه عليه بالضرب، مستغلاً أنه لا يعي ما يحدث له.

وتابع المصدر الأمني أن “المواطنة الشاكية أفادت بأن الممرض المعتدي من الجنسية الهندية وأدلت ببياناته، وعليه سُجلت بحقه قضية حملت مسمى (إهمال في رعاية عاجز، واعتداء بالضرب)، أحيلت إلى رجال المباحث، وصدرت أوامر بضبطه وإحضاره”.

وتم إلقاء القبض على المتهم خلال ساعات، واقتيد إلى التحقيق، حيث أقر بالتهمة المنسوبة إليه.وفق “الراي”

وفي ضوء اعترافات المتهم قررت جهات التحقيق إحالته إلى السجن المركزي، على ذمة القضية المسجلة بحقه، لحين عرضه على القضاء.