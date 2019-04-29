اغتصاب طفلة صورة تعبيرية
اغتصاب طفلة صورة تعبيرية
حياتنا

في الكويت .. “مجهول” هتك عرض طفلة مصرية وآخر اقتحمَ منزلاً واغتصب مواطنة!

By وطن
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أفادت وسائل إعلام كويتية، بتعرّض طفلة مصرية لهتك عرض من شخص لا تعرفه عند مسكن ذويها الكائن في مدينة خيطان جنوب .

وقدّم والد الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، بشكوى إلى مخفر خيطان.

وأفاد والد الضحية أن شخصاً مجهولاً اقترب من ابنته أثناء وجودها أمام البناية التي يسكنها، وأمسك بها ولمس أجزاء حساسة من جسدها، إلا أنها تمكنت من الهرب منه، وروت له (الأب) ما حصل لها، وأدلت بأوصافه.

وقال مصدر أمني “تم تسجيل قضية جناية ( طفلة) أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للتحري عن المتهم في ضوء المعلومات التي أدلى بها الشاكي”.

وفي حادثةٍ أخرى، انتهك عشريني عرض مواطنة إثر اقتحام منزلها ولاذ بالفرار.

وفي تفاصيل الواقعة، أفادت مواطنة المخفر بدخول شخص مجهول منزلها مستغلا وجودها منفردة.

وأضافت المواطنة للمخفر أن المعتدي أغلق الباب، الذي كان مفتوحا وقت دخوله، خلفه ووضع يده على فمها لكتم صوتها، وأقدم على هتك عرضها ومن ثم لاذ بالفرار.

وإثر البلاغ عكفت المباحث على التحري عن المجهول حتى تعرفت عليه وأوقعت به؛ وكشفت التحريات أن الجاني مواطن من مواليد 1995 وله سوابق في قضايا دخول مسكن وهتك عرض، كما أنه يحمل بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة من الدرجة الخفيفة.

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