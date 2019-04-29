“شاهد” ضجة بين العُمانيين بعد تهديد عائلة عضو بمجلس الشورى لمغرّدةً عُمانية .. إليكم القصة كاملةً

ضج موقع التواصل الاجتماعي تويتر في سلطنة عُمان خلال الأيام الماضية، بتغريدة لمغردة عُمانية لاقت تضامنا واسعا من قبل المغردين بعد تعرضها للتهديد من قبل عائلة عضو مجلس شورى بسبب هذه التغريدة التي انتقدته فيها.

المغردة العُمانية ميس الفارسي وهي طالبة بجامعة أستراليا الوطنية تخصص علاقات دولية وعلوم سياسية، تحدثت في تغريدة لها عن أعضاء مجلس الشورى وأرفقت بها فيديو لأحد أعضاء مجلس الشورى وهو يثني ويمدح أحد الوزراء المستضافين في المجلس.

وعلقت “ميس” بقولها:”رسالة لشعبنا العُماني العزيز: في الدورة القادمة تفادوا التصويت لمن يستهلك جل الوقت المخصص له في مدح إنجازات الوزراء -الزائفة-؛ فهذا الوقت الذي ضاع في مدح معالي الوزير وسعادة الوكيل هو وقتكم؛ وهذا الصوت صوتكم!”.

رسالة لشعبنا العُماني العزيز:



في الدورة القادمة تفادوا التصويت لمن يستهلك جل الوقت المخصص له في مدح إنجازات الوزراء -الزائفة-؛ فهذا الوقت الذي ضاع في مدح معالي الوزير وسعادة الوكيل هو وقتكم؛ وهذا الصوت صوتكم!



مللنا من المدح و التبجيل الذي لم يحصد منه المواطن العُماني أي شيء! pic.twitter.com/TJ1ojDcgQA — ميس الفارسي (@maismmm1) April 25, 2019

وتابعت مستنكرة:”مللنا من المدح و التبجيل الذي لم يحصد منه المواطن العُماني أي شيء!”.

لتفاجئ المغردة العُمانية متابعيها بأنه بعد يوم واحد على هذه التغريدة، وصلها تهديد من عائلة عضو الشورى المقصود بالذكر بأخذها للمحكمة إن لم تقُم بحذف هذه التغريدة.

وأضافت:”أقول لسعادته وابنه الذي هددني أن لايتوهم أن بإمكانه أن يحاسب الناس لمجرد التعبير عن آرائهم على مقطع في جلسة علنية. الشعب من سيحاسبكم قريباً في صناديق الاقتراع.”

لم يمضِ يوم واحد على هذه التغريدة؛ حتى وصلني تهديد من عائلة "ممثل الشعب" بأخذي للمحكمة إن لم أقُم بحذف هذه التغريدة!!!



أقول لسعادته وابنه الذي هددني أن لايتوهم أن بإمكانه أن يحاسب الناس لمجرد التعبير عن آرائهم على مقطع في جلسة علنية. الشعب من سيحاسبكم قريباً في صناديق الاقتراع. — ميس الفارسي (@maismmm1) April 26, 2019



وتضامن العديد من المغردين مع ميس الفارسي، مستنكرين استغلال بعض المسؤولين لسلطتهم لإرهاب خصومهم وإسكاتهم عن النقد.

وأجرت الفارسي اتصالا هاتفيا مع “الشبيبة “أوضحت فيه تفاصيل أكثر عن قضيتها التي أثارت جدلا واسعا بين العُمانيين.











