النيابة العامة التركية تكشف كيف انتحر الجاسوس الإماراتي بأحد سجون اسطنبول

كشفت النيابة العامة التركية، الطريقة التي انتحر بها أحد المشتبهين الموقوفين في أحد سجون إسطنبول بتهمة التجسس السياسي والعسكري والتجسس الدولي، لصالح الإمارات العربية المتحدة.

وقالت إن الموقوف “زكي ي. م. حسن” بتهمة التجسس لصالح الإمارات وُجدَ مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية وذلك في الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الأحد.

ويوم 19 أبريل الجاري، أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول، بحبس موقوفين اثنين بتهمة التجسس لصالح الإمارات.

وذكرت مصادر قضائية، أن المحكمة أمرت بحبس الموقوفين (على ذمة التحقيق) بتهمتي “التجسس السياسي والعسكري”، و”التجسس الدولي”.

وكان الأمن التركي، قد أعلن، في وقت سابق، توقيف رجلي استخبارات بإسطنبول، يشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات، في إطار تحقيق نيابي.

وأوضحت مصادر أمنية، أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.