النفيسي: “سيسي ” مصر و”حفتر” ليبيا و”برهان” السودان كلهم عسكر يمثلون الثورة المضادة بجدارة

علق المفكر الكويتي والسياسي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، على الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية والموجة الثانية من “الربيع العربي” التي انطلقت في السودان والجزائر.

وتطرق “النفيسي” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إلى حكم العسكر وخطره على هذه الثورات.

ودون مانصه:”خليفه حفتر( ليبيا) وعبدالفتاح السيسي ( مصر) وأحمد قايد صالح ( الجزائر) وعبدالفتاح البرهان ( السودان) كلهم عسكر وكلهم يمثلون ( الثوره المضادّه) بكل جدارة.”

خليفه حفتر( ليبيا) وعبدالفتاح السيسي ( مصر) وأحمد قايد صالح ( الجزائر) وعبدالفتاح البرهان ( السودان) كلهم عسكر وكلهم يمثلون ( الثوره المضادّه) بكل جداره . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) April 28, 2019

يشار إلى أنه وفي الغالب ما إن تنتهِ الشعوب العربية من ثوراتها ضد أنظمة الحكم القمعية والاستبدادية في بلادهم، حتى يخرج لهم قادة الجيوش العربية ويقدمون أنفسهم باعتبارهم جهة إنقاذ للبلاد من الفوضى، وواجهة جديدة للحكم بدلاً من الأنظمة السابقة.

وتبسط الجيوش العربية سيطرتها على أنظمة الحكم في بلاد الثورات العربية، خاصة، ولا تعمل على تسليمها إلى حكومات مدنية، وتستغل عامل الوقت من خلال طرح مبادرات سياسية، وأخذ مدة طويلة في الرد عليها.

وبعد ثورات الربيع العربي في كل من مصر، وليبيا، والجزائر، والسودان، طغى العسكر على حكم البلاد وتقلدوا المناصب السيادية، وشكَّلوا حكومات قريبة منهم، تشمل لواءات في الجيش، وقادة عسكريين.