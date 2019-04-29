اختراع جديد لعلاج الإيدز في جامعة السلطان قابوس .. هذه تفاصيله كاملةً

حصلت جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان على براءة اختراع جديدة هي عبارة عن تركيبة علاجية لاستئصال الفيروس المسبب لمرض الايدز من جسم المصاب.

والمخترعان هما الدكتور صدقي حسن، بريطاني الجنسية والأستاذ الدكتور علي بن عبدالله الجابري، من قسم الأحياء الدقيقة والمناعة، بكلية الطب والعلوم الصحية، في الجامعة.

وقد تم تسجيل براءة الاختراع هذه بتاريخ25/08/2017 لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي وتم الحصول على براءة الاختراع خلال شهر أبريل الجاري.

وبعد أبحاث مضنية من قبل الدكتور صدقي حسن والأستاذ الدكتور علي الجابري، تم التوصل الى هذه التركيبة الفعالة التي تعد سبقاً علميا كبيرا وذلك بعد أبحاث مضنية دامت لأكثر من 16 سنة تم فيها استخدام حيوانات التجارب المختلفة في المختبر وبعد أخذ الاذن من لجان الاخلاقيات ذات الاختصاص.

وقد تم تجربة هذه التركيبة على مرضى الايدز واثبتت فاعليتها في التخلص من الفيروس نهائيا بوجود طاقم طبي من اطباء وممرضين.بحسب “الرؤية”

وقد أخذ طلب الحصول على براءة الاختراع هذه حوالي 3 سنوات ومر الطلب بمراحل عدة بما فيها لجان علمية طبية متخصصة داخل الجامعة وخارجها ومن خلال ممتحنين متخصصين في الولايات المتحدة الامريكية ومن مكتب براءات الاختراع الامريكي.

وتتكون هذه التركيبة من ثلاثة عناصر اساسية هي خليط من مكونات اعشاب استوائية طبية من نبات الساسوريا ومن حليب الإبل الملقح مسبقا الذي يحتوي على أجسام الإبل المناعية المضادة لمكونات الفيروس.