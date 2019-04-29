“ابن سلمان” يبيع القضية الفلسطينية بـ10 مليارات دولار.. كشف تفاصيل عرض قدّمه لـ”عباس” للقبول بـ”صفقة القرن”

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانيّة عن عرضٍ “صادم” قدّمه وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته الأخيرة للسعودية.

وبحسب المعلومات فإن ابن سلمان أبلغ عباس في هذا اللقاء تفاصيل “صفقة القرن”، طالباً منه قبولها والسير بها.

وفقاً للمعلومات، فإن “ابن سلمان سأل عباس ما هي ميزانية حاشيتك سنوياً، فردّ عباس لست أميراً ليكون لدي حاشية، فأوضح ابن سلمان: كم تحتاج السلطة ووزراؤها وموظفوها من مال؟، فأجاب عباس: مليار دولار، فردّ ابن سلمان: سأعطيك 10 مليارات دولار لعشر سنوات إذا وافقت على الصفقة. إلا أن “أبو مازن” اعترض على الطرح، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى نهاية حياته السياسية.

وفي هذا الصدد قال رئيس مكتب تمثيل المملكة الأردنية الهاشمية في رام الله، خالد الشوابكة، في تقرير بتاريخ 4/1/2018 حول العلاقات السعودية – الفلسطينية، حول زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة إلى السعودية والتي تكتم على فحواها، انه تم العرض على الرئيس الفلسطيني بعض الأشياء التي رفض الحديث عنها ولكنها أزعجته.

وأوضح أنه تم عرض عشرة مليارات دولار لتحسين الوضع الداخلي في أراضي الضفة الغربية، وترتيب وضع اللاجئين وتوطينهم، وستقوم السعودية بتحسين أوضاعهم المستقبلية، سفارة لدولة فلسطين في أبوديس، ودعم غير محدود مالي وسياسي بعد اتخاذ القرار.

يذكر أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إن “صفقة القرن” ستعلن بعد شهر رمضان.

وأضاف كوشنر، المفوض الأمريكي المسؤول عن “صفقة القرن”، أن مقترح السلام في الشرق الأوسط يتطلب تنازلات من الجانبين. وذلك بحسب وكالة “رويترز”.