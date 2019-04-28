نيويورك تايمز
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“نيويورك تايمز” تعتذر عن كاريكاتير أظهر نتنياهو “كلبا يُرشد ترامب”

By وطن
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قدمت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اعتذارا، السبت، عن كاريكاتير، نُشر في عددها الصادر يوم الخميس، أظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هيئة كلب يرشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعرضت الصحيفة لانتقادات واسعة بسبب الكاريكاتير مما اضطرها للاعتذار.

وذكرت “نيويورك تايمز”، في بيان، أن الكاريكاتير تضمن “استعارات معادية للسامية”، وأن الصورة كانت “قبيحة” والسماح بنشرها كان “قرارا خاطئا”.

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  1. هزاب يقول

    اللطم والبكاء والعويل في مسقط وعمان لا حدود له! أسيادهم يصورون هكذا؟ البكاء والنحيب من الحاكم المريض والعميل بن علوي فجر أنهارا في مختلف محافظات الكانتون المحتل بريطانيا ! والحداد 10 سنوات ! وتنكيس العلم 5 سنوات! خخخخخ!

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  2. صريح يقول

    شو دخل عمان في هذا الخبر
    والا فلفل عماني حار بالنسبة لك

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