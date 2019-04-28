“نيويورك تايمز” تعتذر عن كاريكاتير أظهر نتنياهو “كلبا يُرشد ترامب”

قدمت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اعتذارا، السبت، عن كاريكاتير، نُشر في عددها الصادر يوم الخميس، أظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هيئة كلب يرشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعرضت الصحيفة لانتقادات واسعة بسبب الكاريكاتير مما اضطرها للاعتذار.

In the NYTimes international: Bibi Netanyahu characterized as a dog leading a blind, Jewish Trump.

When did the @nytimes hire David Duke as an editor? pic.twitter.com/7bGf1jLrri — Harry Khachatrian (@Harry1T6) April 27, 2019

وذكرت “نيويورك تايمز”، في بيان، أن الكاريكاتير تضمن “استعارات معادية للسامية”، وأن الصورة كانت “قبيحة” والسماح بنشرها كان “قرارا خاطئا”.