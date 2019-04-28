في الكويت .. لن تتوقع ماذا فعلت الزوجة “أم لسان” بزوجها أمام العمارة التي يسكنانها!

سيطر رجال الأمن على مشاجرة عائلية اندلعت بين مصري وزوجته، تخللها تبادل ضرب أمام العمارة التي يقطنان بها، وسجلت بحقهما قضية ذكر فيها الزوج أن شريكة حياته لسانها طويل وتمادت عليه حتى ضربته بعصا مكنسة.



المشاجرة خرجت عن حدود الشقة التي يقطن بها الزوجان، إذ خرجت الزوجة إلى الشارع وصرخت: “هصوّت وألم الناس عليك” وأخذت تستنجد بالجيران، إلا أنه لم يتدخل أحد فما كان منها، إلا أن تسلّحت بعصا مكنسة وجدتها أمام باب غرفة حارس العمارة التي يقطنانها، وردّت بها على ضرب الزوج لها”.

وعلى وقع “الهوشة” تجمهر الناس حولها، تم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية فانتقل إلى الموقع رجال الأمن وتمكنوا من السيطرة على المنازلة الحامية واقتياد طرفيها إلى المخفر المختص.



وأفاد مصدر أمني “بالتحقيق مع الشخصين، قال الرجل إن زوجته طويلة اللسان، وقد تطاولت وتجاوزت حدودها معه فقام بضربها لتأديبها على ما فعلته، في الوقت الذي ردّت الزوجة بقولها إنه اعتاد على ضربها بين الحين والآخر بسبب ومن دون سبب، وأنها لم تعد تطيق العيشة معه”.



وزاد المصدر بأنه “تمت إحالة الطرفين إلى التحقيق للوقوف على ملابسات المشاجرة التي خرجت عن حدود عشّ الزوجية، لاتخاذ الإجراءات القانونية مع الطرفين”.