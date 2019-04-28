شاهد| نهاية مأساوية للأسترالي المفقود في جبال سلطنة عمان

نهاية مأساوية شهدتها قضية اختفاء المواطن الأسترالي منذ يوم الإثنين الماضي بعد خروجه في رحلة مشي جبلي من شرف العلمين إلى رؤوس الجبل الأخضر بسلطنة عمان.

وقالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف إن فرق البحث والإنقاذ بالهيئة وبمشاركة قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، وطيران الشرطة وسلاح الجو السلطاني العماني والمواطنين تمكنت من العثور على الأسترالي المفقود مفارقا للحياة إثر سقوطه من أحد الجبال بالمحافظة.

إلحاقا إلى بلاغ فقدان شخص من الجنسية الأسترالية بمحافظة #جنوب_الباطنة ،تمكنت فرق البحث والإنقاذ بالهيئة وبمشاركة قيادة شرطة المحافظة ،وطيران الشرطة وسلاح الجو السلطاني العماني والمواطنين من العثور عليه مفارقاً للحياة إثر سقوطه من أحد الجبال بمحافظة جنوب الباطنة. pic.twitter.com/iRLidwT6ZB — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) April 28, 2019

‏ودعت الهيئة الجميع إلى عدم المجازفة بصعود الجبال والأماكن الوعرة تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.