شاهد| نهاية مأساوية للأسترالي المفقود في جبال سلطنة عمان

نهاية مأساوية شهدتها قضية اختفاء المواطن الأسترالي منذ يوم الإثنين الماضي بعد خروجه في رحلة مشي جبلي من شرف العلمين إلى رؤوس الجبل الأخضر بسلطنة عمان.
وقالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف إن فرق البحث والإنقاذ بالهيئة وبمشاركة قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، وطيران الشرطة وسلاح الجو السلطاني العماني والمواطنين تمكنت من العثور على الأسترالي المفقود مفارقا للحياة إثر سقوطه من أحد الجبال بالمحافظة.
ودعت الهيئة الجميع إلى عدم المجازفة بصعود الجبال والأماكن الوعرة تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.
أصبحت قضية أمن قومي في الكانتون المحتل من بريطانيا ! جندت فرق للبحث والإنقاذ ! العبيد في خدمة أسيادهم دائما!