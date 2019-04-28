“شاهد” لواء سعودي يتوسل إلى السيسي لتشكيل تحالف عربي في ليبيا على غرار اليمن لدعم حفتر

دعا الخبير الأمني السعودي، اللواء ركن الدكتور زايد العمري، رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي إلى تشكيل تحالف عربي في ليبيا لدعم ميليشيات حفتر، على غرار التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 2015.

وقال “العمري” في حديث له على قناة “السعودية24” الممولة من الديوان الملكي للترويج لأهداف ابن سلمان والدفاع عنه، إن ليبيا مُزقت وأصبحت عبارة عن جماعات هنا وهناك ودولة مختطفة بين عدة دول وصارت مستنقعا للإرهابيين ومكان للدواعش والقاعدة وتهريب الأسلحة التركية.

وتابع متوسلا للسيسي:”إذا يجب على الأخوة والاشقاء في مصر وهذا شيء شخصي وتوسل مني أن تقوم بعمل الدور الذي تقوم به السعودية في اليمن وتشكل تحالف عربي”

وأضاف:”مصر تملك أكبر أسطول بحري في الشرق الأوسط وتسطيع أن توقف السفن التركيا ومصر تستطيع ان تدعم جيش حفتر وتعيد ليبيا المختطفة” حسب وصفه.

وحملت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا البعثة الأممية ومجلس الأمن مسؤولية ما قالت إنه سكوت وتهاون تجاه ما يقوم به اللواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة، واستعانته بالطيران الأجنبي لقصف طرابلس، وطالبت بكشف حقيقة الطائرات التي تدعم حفتر في هجوم طرابلس.

وأشارت الحكومة إلى أن حفتر يأبى إلا أن يغطي هزائمه بالاستعانة بالطيران الأجنبي لقصف المدنيين والعزل.

وأكدت أن ردها سيكون في الميدان العسكري وعبر الملاحقة القضائية لكل من شارك في هذا الهجوم.

ولفتت حكومة الوفاق إلى أن قصف أمس السبت هو جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة من حفتر وقواته.

ودوت انفجارات ضخمة في العاصمة طرابلس أمس إثر غارات شنها الطيران التابع للجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن طرابلس تعرضت لغارات جوية قبل منتصف الليل، ونقلت عن شهود أنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة ترافق مع هدير طائرات في السماء.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري يشهد جنوب طرابلس اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة الوفاق الوطني والقوات الموالية لخليفة حفتر التي تحاول اقتحام العاصمة.

وحتى الحين أدت المعارك إلى مقتل 278 شخصا على الأقل وإصابة 1332 ونزوح 38 ألفا و900 آخرين، حسب الأمم المتحدة.