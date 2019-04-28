شاهد| حزن كبير بين العُمانيين بعد وفاة أول عُماني وعربي صعد رافعاً علم بلاده فوق أعلى قمّة على وجه الأرض

عمّت حالةٌ من الحزن مواقع التواصل الإجتماعيّ في سلطنة عمان، بعد الإعلان عن وفاة المهندس خالد بن سليمان السيابي أول عُماني وعربي نجح في الصعود الى قمة جبل “افرست”.

وقمة “افرست” إحدى قمم جبال الهيمالايا العظمى التي تقع في جنوب قارة آسيا على الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينيّة.

ونعى العُمانيون “السيابي”، واستذكروا مناقبه الحسنة، مؤكدين أنه حمل حب وطنه بين ثناياه، ومثّل السلطنة في المحافل الدولية.

رحمة الله عليك الأخ والصديق الوفي المخلص خالد السيابي، اول عماني يصل الي قمة ايفرست تعلمنا منه أن الإيمان بالهدف يذلل التحديات. وعضو لجنة الرؤية ٢٠٤٠ والذي كان له دور بارز في أعمالها وما بذله من وقته وجهد بدون مقابل و بكل اخلاص pic.twitter.com/EXFSLFBGou — TALAL ALRAHBI (@Talalsalrahbi) April 28, 2019

ونعم الإنسان المثابر المخلص، وداعاً لروحك الطاهرة التي غرست التفاؤل والأمل في قلوب من عرفك، نسأل الله عز وجل أن يسكنك فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. #خالد_السيابي_في_ذمة_الله https://t.co/i0k1OJ3mRX — الشيبة خلفان (@5alfan1) April 28, 2019

يقال أن الغزلان تحب أن تموت عند أهلها، الصقور لا يهمها أين تموت ..

وأنت كذلك يا "خالد" ..

عرفتك صقراً ملهماً في أعالي القمم وستبقى كذلك "خالداً" في قلب الذاكرة العمانية ♥️.



رحمة الله عليك ودعواتنا الصادقة لك

#خالد_السيابي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/Siqe2yoXIL — مازن الهدابي 🌧 (@MazenAlhddabi) April 28, 2019

معتلي القمم يرحل ..

بعد أن رفرف في يده علم الوطن يوماً فوق أعالي الكرة الأرضية 🇴🇲 ..

ترتقي روحه اليوم تصحبها دعواتنا له بالرحمة والمغفرة

ولذويه بالصبر والسلون ..

إنا لله وإنا إليه راجعون #خالد_السيابي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/EgDAEP0aeP — 🇴🇲بثينة البلوشي (@ButhainaBulushi) April 28, 2019

ترجل اليوم أحد فرسان الوطن الانقياء متدفقي العزم صادقي الإخلاص

عرفته مثالا للشاب العماني المحب والمؤمن بقيمة المبدع في كل إتجاهات الابداع

أسأل الله العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يجبر مصاب أهله في فقده

وانا لله وانا اليه راجعون#خالد_السيابي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/MXphKTNys0 — خميس المقيمي (@almuqeemi) April 28, 2019

أن يُجمع الناس على ذكره بالخير…فذلك جزاء احسانه إحسانا..اللهم بارك له في ذريته

واربط على قلوب محبيه

وتولاه بما تتولى به عبادك المخلصين جزاء اخلاصه #خالد_السيابي pic.twitter.com/eB1vIIqATl — آن سعيد الكندي (@AnnAlkindi) April 28, 2019

#خالد_السيابي_في_ذمة_الله يا موت أفنيت الأعزة فاقتصد ان كنت ترحم عبرة الأحرار

سلكوا بمحياهم وبعد مماتهم" " اذ وفقوا بمسالك الأبرار

ستكتمل بمشيئة الله خارطة الطريق التى رسمتها ولن انس تعليماتك ونصحك رحمك الله استاذي واسكنك فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/Tj9VHnXrCB — المغامر/ سليمان الناعبي (@999Suleiman) April 28, 2019

وكان “السيابي” من مؤسسي البوابة التعليمية والمنتدى التربوي، ويعمل ما في وسعه لتطوير التقنية بوزارة التربية والتعليم بالسلطنة. كما ذكر سلام الشرجي رئيس مجلس إدارة المنتدى التربوي بالوزارة