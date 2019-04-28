شاهد| حزن كبير بين العُمانيين بعد وفاة أول عُماني وعربي صعد رافعاً علم بلاده فوق أعلى قمّة على وجه الأرض
عمّت حالةٌ من الحزن مواقع التواصل الإجتماعيّ في سلطنة عمان، بعد الإعلان عن وفاة المهندس خالد بن سليمان السيابي أول عُماني وعربي نجح في الصعود الى قمة جبل “افرست”.
وقمة “افرست” إحدى قمم جبال الهيمالايا العظمى التي تقع في جنوب قارة آسيا على الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينيّة.
ونعى العُمانيون “السيابي”، واستذكروا مناقبه الحسنة، مؤكدين أنه حمل حب وطنه بين ثناياه، ومثّل السلطنة في المحافل الدولية.
وكان “السيابي” من مؤسسي البوابة التعليمية والمنتدى التربوي، ويعمل ما في وسعه لتطوير التقنية بوزارة التربية والتعليم بالسلطنة. كما ذكر سلام الشرجي رئيس مجلس إدارة المنتدى التربوي بالوزارة