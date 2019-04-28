“شاهد” العربية تصف شعارات “التوحيد” بـ” شعارات العشرية السوداء” في جنازة عباسي مدني

شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على قناة “العربية” السعودية، بعد تناولها جنازة الشيخ عباسي مدني مؤسس “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” بوصف أغضب محبي الداعية الجزائري البارز الذي وافته المنية، الأربعاء، في قطر ونقل جثمانه أمس السبت لينقل في وطنه الأم الجزائر.

ونشرت قناة “العربية” صورا ومقاطع مصورة لجنازة “مدني” المهيبة أمس، وكتبت على شريط الوصف “عودة شعارات العشرية السوداء في جنازة عباسي مدني مؤسس الجبهة الإسلامية”.

خلال تشييع الشيخ عباسي مدني، ردَّد عشرات الآلاف:

"لا إله إلا ﷲ، محمد رسول ﷲ، عليها نحيا، وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله".

وقناة #العربية تصف ذلك قائلة: "عودة شعارات العشرية السوداء" !!!!!! أي سفالةٍ وصلت إليها هذه القناة !!! pic.twitter.com/7aaWUE7Bnk — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 28, 2019

الأمر الذي دفع العديد من النشطاء لشن هجوم عنيف على القناة التي تدار من داخل الديوان الملكي، ووصف تعمده الإساءة للداعية الجزائري وشيطنته بمزاعم كاذبة بـ “السفالة”، كما وصف آخرون القناة بـ(قناة العبرية .. وإعلام الصرف الصحي)

إعلام الصرف الصحي بإمتياز — Kamir Nasmi (@KamirNasmi) April 28, 2019

العبرية قولا واحدا✋ — Kenda Ahmed💕🕊 (@KendaAhmed14) April 28, 2019

هذا ما يُظهرون … ومافي تخفي صدورهم اكبر … هذا ديدن العدو … والمنافق … — نورة الخاطر🇶🇦 (@Zawaya_alfkr) April 28, 2019

وأظهرت الصور والمقاطع المتداولة أمس، السبت، أعدادا رهيبة لمشيعي جنازة “مدني” وصفها البعض بأنه (فيضان بشري)، حيث ازدحمت الشوارع والطرقات في طريق الجنازة بشكل لافت وعطلت حركة المرور.

وظهر المشيعون وهم يهتفون جماعيا “لا إله إلا ﷲ، محمد رسول ﷲ، عليها نحيا، وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله”.

وكان مدني من المجاهدين الذين ساهموا في النضال ضد الاستعمار الفرنسي قبل استقلال البلاد عام 1962، وأسس رفقة عدد من رفاقه الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي فازت بأول انتخابات تعددية في البلاد بعد أحداث عام 1988.

واعتقل عباسي مدني في العام 1992 وحكم عليه بالسجن 12 عاما، وغادر السجن عام 1997 وخضع لإقامة جبرية إلى غاية 2003، ومنذ ذلك الحين كان يعيش في قطر.