“رداحة” الإمارات مريم الكعبي: قطر حققت بواسطة “الجزيرة” وخطابها الإعلامي “غسيلا جماعيا” للعرب

عادت الكاتبة الإماراتية المثيرة للجدل مريم الكعبي لمهاجمة قطر من جديد، وشيطنتها عبر حزمة من المزاعم والافتراءات يروجها إعلام دول الحصار منذ الأزمة.

هذه المرة سلطت “الكعبي” سهامها نحو قناة “الجزيرة” التي وصفتها بأنها دعاية سوداء حققت قطر من خلالها غسيلا جماعيا للعرب.. حسب زعمها.

ودونت الكاتبة الإماراتية المقربة من ابن زايد في تغريدة على حسابها بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”لو استجابت قطر لمطالب دول المقاطعة بتغيير سياسة الجزيرة لتجنبت الكثير من الخسائر التي تتكبدها بسبب تعجرفها.”

لو استجابت قطر لمطالب دول المقاطعة بتغيير سياسة الجزيرة لتجنبت الكثير من الخسائر التي تتكبدها بسبب تعجرفها.

قطر ما زالت تراهن على أنها ستغير دفة الأحداث بتوظيف الدعاية السوداء.

لأنها استطاعت أن تحقق بواسطة خطابها الإعلامي غسيلاً جماعياً للعرب قبل أن تستفيق الشعوب من الغيبوبة. — مريم الكعبي (@maryam1001) April 28, 2019

وتابعت مزاعمها:”قطر ما زالت تراهن على أنها ستغير دفة الأحداث بتوظيف الدعاية السوداء، لأنها استطاعت أن تحقق بواسطة خطابها الإعلامي غسيلاً جماعياً للعرب قبل أن تستفيق الشعوب من الغيبوبة.”

يشار إلى أن الكاتبة الإماراتية الشهيرة بـ“رداحة الإمارات” مريم الكعبي اتهمت قطر سابقا بصناعة الفتنة بين الإمارات وسلطنة عمان والسعودية والكويت وغيرها من الدول محملة قطر مسؤولية خراب العالم أجمع، واصفة الشعبين العماني والكويتي وكل المتعاطفين مع قطر بـ”السذج”، متناسية حملات الكراهية التي شنها الإعلام الإماراتي والسعودي ضد قطر وشعبها منذ اندلاع الازمة الخليجية عام 2017.

ودائما ما تدعم “الكعبي” في تغريداتها ومقالاتها النظام القمعي في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وتصف جميع المعارضين له بالإخوان الإرهابيين، ليتضح أنها تسير على خط السياسة الإماراتية التي وضعها محمد بن زايد تماما.

وشن النشطاء هجوما عنيفا على “الكعبي” مفندين مزاعمها ومؤكدين أن تدخلها بالشأن المصري ليس بهدف النصح أو المصلحة بل إنها بوق سفيه يلمع مجرم أراق دماء المسلمين بلا سبب ولا ذنب يذكر.