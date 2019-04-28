داعية مصري يهاجم “العربية” بعدما حاولت شيطنة عباسي مدني وتشويهه حتى بعد مماته

استنكر الداعية المصري المعروف الشيخ محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف السابق، شيطنة قناة “العربية” السعودية للشيخ الجزائري عباسي مدني مؤسس “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” بزعمها قيام مشيعو جنازته بترديد هتافات “العشرية السوداء”.

وقال “الصغير” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على خبر “العربية الحدث”:” لا إله إلا الله.. محمد رسول الله عليها نحيا… وعليها نموت عليها نلقى الله… لم يزد شعب #الجزائر عن تريد كلمة التوحيد والتضحية في سبيلها في الجنازة المهيبة للمجاهد #عباسي_مدني”

لا إله إلا الله..محمد رسول الله

عليها نحيا… وعليها نموت

عليها نلقى الله…

لم يزد شعب #الجزائر عن تريد كلمة التوحيد والتضحية في سبيلها في الجنازة المهيبة للمجاهد #عباسي_مدني فاعتبرت قناة العربية #السعودية أنها شعارات العشرية السوداء؟ https://t.co/nbY8QCgrXi — د. محمد الصغير (@drassagheer) April 28, 2019

وتابع مستنكرا:” فاعتبرت قناة العربية #السعودية أنها شعارات العشرية السوداء؟”

وأظهرت الصور والمقاطع المتداولة أمس، السبت، أعدادا رهيبة لمشيعي جنازة “مدني” وصفها البعض بأنه (فيضان بشري)، حيث ازدحمت الشوارع والطرقات في طريق الجنازة بشكل لافت وعطلت حركة المرور.

وظهر المشيعون وهم يهتفون جماعيا “لا إله إلا ﷲ، محمد رسول ﷲ، عليها نحيا، وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله”.

وكان مدني من المجاهدين الذين ساهموا في النضال ضد الاستعمار الفرنسي قبل استقلال البلاد عام 1962، وأسس رفقة عدد من رفاقه الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي فازت بأول انتخابات تعددية في البلاد بعد أحداث عام 1988.

واعتقل عباسي مدني في العام 1992 وحكم عليه بالسجن 12 عاما، وغادر السجن عام 1997 وخضع لإقامة جبرية إلى غاية 2003، ومنذ ذلك الحين كان يعيش في قطر.