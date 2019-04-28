جريمة هزّت مصر .. ابن قتل والده وزوجته وأحرقهما ووقف يشاهد النار وهي تلتهمهما!

ارتكب ابنٌ مصري جريمة بقتل والده وزوجته مستخدماً “عصا”، ثمّ سكب مادة مشتعلة على جسديهما وأحرقهما، في منزلٍ بمدينة السلام.

وتلقى قسم أول السلام، بلاغًا من الأهالي، بنشوب حريق بغرفة حارس عقار 62 سنة، نتج عنه مصرعه وزوجته 55 سنة، وإصابة نجله، 30 سنة، بحروق بذراعه اليمنى.

وتبين أن الإبن عاجل أباه بضربة على رأسه، انقض بعدها على زوجته بضربات متتالية حتى غرقت في دمائها، وفقدت الوعي، ثم أحضر “جركن” كيروسين، وسكبه على جسد الأب وزوجته، أخرج من بين طيات ملابسه علبة ثقاب، أشعل أحد عيدانها بكل هدوء، وألقى به عليهما، وانسل خارجًا من الغرفة، وظل واقفًا أمامهما؛ حتى تأكد من موتهما، ولاذ بالفرار إلى أن تم القبض عليه.

وكشف تقرير الصفة التشريحية وجود كسر بقاع جمجمة الحارس، وكسر بعظام زوجته، في الوقت الذي كشف فيه تقرير خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بأن الحريق متعمد.

وخلال عملية البحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينه ووالده.