بعد تمثال بوذا في أبوظبي .. الإمارات تضع قوانين الإسلام جانباً وتتخذ خطوة لأوّل مرّة

في اعقاب نصب السلطات الإماراتية على طريق سريع بإمارة أبو ظبي تمثالاً ضخماً لبوذا على جانب الطريق، أعلن عن خطوةٍ تحدث لأول مرّة في البلاد.

وقفزت سلطات الإمارات على قوانين الزواج في الإسلام، التي تنصّ على أنه يحق للرجل المسلم الزواج بغير المسلمة ولكن لا يحق للمرأة المسلمة الزواج برجل غير مسلم، حيث أصدرت الإمارات، شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة.

وتزوج “كيران بابو” من “سانام سابو صديق” في ولاية كيرالا الهندية عام 2016، وكلاهما من المغتربين الهنود المقيمين في الإمارات .

وجاء الزوجان إلى الإمارات عام 2017، ولم يواجها أية مشكلة في استصدار التأشيرات، إلا أنهما فوجئا بوضع غير متوقع عندما ولدت طفلتهما في يوليو الماضي.

وتُرك “بابو” دون أي خيار لأن الطفلة لم يكن لديها أي وثائق قانونية، وحاول قبل أشهر إخراج الطفلة مستغلاً العفو الذي صدر قبل أشهر عن المخالفين الراغبين في مغادرة الإمارات، لكن الطفلة حُرمت من الحصول على تصريح مغادرة لأنه لم يكن هناك بيانات أو رقم تسجيل لإثبات ولادتها.



وأشارت إلى أن أسرة الطفلة تلقت في 14 أبريل الجاري من السلطات الإماراتية، شهادة ميلاد باسم الطفلة أنامتا أكيلين كيران، في حالة هي الأولى من نوعها يتم فيها تعديل القاعدة، بحسب والد الطفلة، وهي المرة الأولى التي يتم إصدار هذه الشهادة.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة الجديدة للإمارات انتقاداتٍ وردود فعل ساخطة تجاهها؛ نظراً لأنها تتجاوز قوانين الإسلام الخاصة بالزواج.