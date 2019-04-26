نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق لرجل أعمال بارز: احذف هذه التغريدة.. تسلم

وجه نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، إسحاق السيابي، نصيحة إلى رجل الاعمال العماني محمود الجرواني، بحذف تغريدة تحدث فيها عن “أطفال يبحثون على بقايا طعام في ردهة المطاعم”.

وقال الجرواني في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ( لاحظنا في الأيام القليلة الماضية أسر وأطفال يبحثون ع بقايا طعام في ردهة المطاعم ( الفود كورت ) وان كان العدد قليل حتي الأن الا أننا لن تقر لنا عين حتي نجد حلا يحفظ كرامة هذه الأسر الكريمة”.

وأضاف رجل الاعمال العماني البارز في تغريدة قائلاً :” كخطوة أولي قمنا بشراء مجموعة من البرادات لحفظ الطعام ووضعها في ردهة المطاعم “.

لاحضنا في الأيام القليلة الماضية أسر وأطفال يبحثون ع بقايا طعام في ردهة المطاعم ( الفود كورت )وان كان العدد قليل حتي الأن الا أننا لن تقر لنا عين حتي نجد حلا يحفظ كرامة هذه الأسر الكريمة وكخطوة أولي قمنا بشراء مجموعة من البرادات لحفظ الطعام ووضعها في ردهة المطاعم. — Mahmoud Aljarwani (@MahmoudAljarwa2) April 25, 2019

ومن جانبه رد السيابي على الجرواني، قائلاً له :” الشيخ والأخ الأكرم محمود دمت بخير، تغريدتك هذه ذكرتني بردة فعل سلبية إتجاهي، عندما طَرحُتُ منذ سنوات ومن خلال منصة رئاسة مجلس الشورى قضية من يبحثون عن الطعام في مكبات النفاية، ولا زلت اعاني نتائج ذلك الطرح !.

وأضاف موجهاً له النصيحة :” انصحك كمحب بإلغاء تغريدتك حتى لا تواجهك نفس ردة الفعل “.!

الشيخ والأخ الأكرم محمود دمت بخير،

تغريدتك هذه ذكرتني بردة فعل سلبية إتجاهي،عندما طَرحُتُ منذ سنوات ومن خلال منصة رئاسة مجلس الشورى قضية من يبحثون عن الطعام في مكبات النفاية،ولا زلت اعاني نتائج ذلك الطرح !.

انصحك كمحب بإلغاء تغريدتك حتى لا تواجهك نفس ردة الفعل.

#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) April 26, 2019

وأوضح السيابي في رده على أحد المعلقين الذين استغربوا نصيحته بالقول :” إجتهاد مني عسى ان يكون في محله، وتغريدة الشيخ محمود الجرواني اكدت بأن تلك المشاهد لا زالت موجودة بصور مختلفة بالرغم من السنوات التي مضت !.