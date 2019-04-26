“شاهد” عنصرية “السناب الأمني” تثير موجة غضب واسعة.. هذا ما فعله مع طفلتين بسبب لون بشرتهن السوداء

هاجم الدكتور عبد الله العودة، نجل الداعية الاسلامي المعتقل سلمان العودة، العنصرية في المملكة العربية السعودية ضمن هاشتاج #ضد_السناب_الامني_العنصري.

وكان ناشطون تداولوا مقطع فيديو، أثار جدلاً واسعاً، أثناء إقامة مهرجان لتكريم أطفال “الشهداء السعوديين”، وقد أظهرت المقاطع عنصرية سامي الشيباني مؤسس حساب السناب الأمني، فقد تجاهل طفلتين بسبب لون بشرتهن الداكن. !

#ضد_السناب_الامني_العنصري

سقطه لا مبرر له قاتل الله العنصرية..

في القرن 21 وباقي في ناس زي كذا! لكن الحمدلله ان ربك يفضح عقلياتهم امام الملا قال سناب امني قال! pic.twitter.com/ZR73eTK0J6 — ريان الشمراني 🇸🇦 (@rio_4747) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

وأطلق ناشطون هاشتاج #ضد_السناب_الامني_العنصري ، هاجموا فيه الأسلوب الخبيث الذي اتبعه صاحب الحساب الأمني بعد العنصرية التي ظهرت جلية في الفيديو الذي تداوله.

وقال العودة في تغريدة رصدتها “وطن”، ” للأسف نحن في أجواء تحرض على العرب بوصفهم “عرب شمال” وعلى الفلسطينيين بترويج الكذبة الصهيونية أنهم “باعوا أرضهم”.. وأمام مجموعة قالت عن خاشقجي أنه “طرش بحر” وبالمقابل مارست عنصريتها ضد أبناء القبائل.. وفرقت بين المناطق”.

وأضاف العودة في تغريدته : “فهذه العنصرية نتيجة حتمية!”

للأسف نحن في أجواء تحرض على العرب بوصفهم "عرب شمال" وعلى الفلسطينيين بترويج الكذبة الصهيونية أنهم "باعوا أرضهم".. وأمام مجموعة قالت عن خاشقجي أنه "طرش بحر" وبالمقابل مارست عنصريتها ضد أبناء القبائل.. وفرقت بين المناطق..

فهذه العنصرية نتيجة حتمية!#ضد_السناب_الامني_العنصري — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 26, 2019

وقال العودة إن جزء من مهمة هذا السناب أصلاً تلميع السجون، وتبرير جرائم الأجهزة الأمنية ضد المعتقلين، والسكوت عن قضايا التعذيب داخل السجون، وقضايا التسهير، وقضايا العزل الانفرادي وغيرها.. التي تحصل لمعتقلي الرأي والضمير.. بل ومعتقلي الصمت!

جزء من مهمة هذا السناب أصلاً تلميع السجون، وتبرير جرائم الأجهزة الأمنية ضد المعتقلين، والسكوت عن قضايا التعذيب داخل السجون، وقضايا التسهير، وقضايا العزل الانفرادي وغيرها.. التي تحصل لمعتقلي الرأي والضمير.. بل ومعتقلي الصمت! #ضد_السناب_الامني_العنصري — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 26, 2019

وتابع :” للأسف في أجواء أمنية قاتمة ومخيفة.. تصبح العنصرية والطائفية والتحريض الوطنجي أشياء متوقعة”، مشيراً إلى وجود أجواء استقطاب حادة ومخيفة، وقصة تجاوز البنتين بسبب لونهما شيء مرعب.. لم نتعوده أبداً، ولكن إذا كان رب البيت بالدف ضارباً… فشيمة أهل البيت كلهم الرقصُ!

للأسف في أجواء أمنية قاتمة ومخيفة.. تصبح العنصرية والطائفية والتحريض الوطنجي أشياء متوقعة.

أجواء استقطاب حادة ومخيفة.

قصة تجاوز البنتين بسبب لونهما شيء مرعب.. لم نتعوده أبداً،

ولكن إذا كان رب البيت بالدف ضارباً… فشيمة أهل البيت كلهم الرقصُ! #ضد_السناب_الامني_العنصري — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 26, 2019

وبعد موجة الجدل الواسعة التي أثارها صاحب الحساب، خرج مغرداً على صفحته قائلاً :” سائني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصا انه يخص ” أبناء الشهداء ” ولجميع من اساء فهم المقطع الحق في تفسير طالما انني لم اتحدث لكن اقول والله يعلم بذلك: انني لم اقصد الاساءة لهم واعتذر بعبارة صريحة لهم على سوء الفهم”.