“سي ان ان” تكشف ما قاله المتهمون الذين اعدمهم النظام السعودي أمام المحكمة

كشفت شبكة “سي ان ان” الأمريكية، عن حصولها على مئات الوثائق الحصرية، من داخل المحاكمات لعدد من المتهمين، الذين اعدمهم النظام السعودي، الثلاثاء الماضي، وما قالوه خلال جلساتهم.

وفقا للوثائق فإن 25 متهما ممن نفذ بحقهم حكم القتل صدر بحقهم الحكم بعد ثلاث جلسات العام 2016، منهم 11 متهما وجدوا مذنبين في تهمة التجسس لصالح إيران، التي تعتبر خصم المملكة العربية السعودية في المنطقة.

14 متهما آخرا وجدوا مذنبين بتهمة تشكيل خلية إرهابية خلال المظاهرات المعادية للحكومة في مدينة العوامية التي تقطنها غالبية شيعية العام 2011 و2012.

وفقا للوثائق، قال بعض المتهمين من العوامية للمحكمة إن “اعترافاتهم كاذبة وأنها جاءت تحت التعذيب”، وفي بعض الأحيان قال المتهمون إنهم لا يعلمون شيئا عن الاعترافات سوى بصمات أصابعهم، وأن هذه الاعترافات كتبها الأشخاص الذين زعموا أنهم عذبوا على أيديهم.

أحد المتهمين اعترف بممارسة الجنس مع أربعة من المتهمين الآخرين في القضية ذاتها، وفقا للوثائق المقدمة للمحكمة، وعلاقاته الجنسية وردت مرتين في البيانات المنشورة إلى جانب تفاصيل عن أعمال عدائية ضد الحكومة السعودية، في حين ذكر تقرير المحكمة: “قال إنه فعل كل هذا لأنه ينتمي للطائفة الشيعية ولأنه ضد الطائفة السنية وبسبب كرهه للدولة ورجالها وقوات الأمن فيها”، في حين قال محاكمي الدفاع عنه إنه المحقق “اخترع” هذه الاعترافات.

المتهم منير الآدم، البالغ من العمر 27 عاما واسمه أدرج بين المنفذ بحقهم حكم القتل، قال وفقا للوثائق خلال جلسة محاكمته: “هذه ليست كلماتي” في إشارة إلى الاعترافات، مضيفا: “لم أكتب الرسالة هذا افتراء كتبه المحقق بيديه”.

المتهم حسين المسلم قال وفقا للوثائق أنه يعاني من جروح عديدة منها كسر بأنفه وعظمة الترقوة وقدمه، مضيفا أمام المحكمة: “لا شيء في هذه الاعترافات صحيح ولا يمكنني إثبات أنني أجبرت على القيام بها، ولكن هناك تقارير من مستشفى السجن بالدمام وأطلب منكم استدعائهم وستظهر تقارير آثار التعذيب على جسدي”.

المتهم مجتبى سويكات كان من بين من وجهت له تهمة تشكيل “خلية إرهابية” حيث قال والده الذي وكل بالدفاع عنه، إن القضية برمتها “وجدت لخلق وهم الخلية الإرهابية”. وذلك أمام القضاء وفقا للوثائق.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول سعودي، قوله :” إن المتهمين المنفذ بحقهم حكم القتل “اعترفوا” و”العدالة أخذت مجراها”، مضيفا: “المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة تبنت سياسة عدم التسامح تجاه الإرهابيين ممن أراقوا دماء الأبرياء، وهددوا الأمن الوطني..”

وأضاف المسؤول السعودي: “المجرمون المدانون ممن أعدموا ظهروا أمام القضاء وأخذوا فرصتهم في المحكمة ووجدوا مذنبين في قضايا خطيرة للغاية”.