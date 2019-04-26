بأوامر مباشرة من السلطان قابوس.. “82” قاطرة مساعدات عاجلة تصل إلى المهرة

أرسلت سلطنة عمان، مساعدات غذائية ودوائية عاجلة إلى أهالي محافظة المهرة، التي تخوض كفاحاً ضد التدخل السعودي الإماراتي ومحاولة السيطرة عليها ضمن ما يسمى التحالف العربي الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين.

وأشرفت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية على وصول 82 قاطرة محملة بالمواد الغذائية إلى المهرة مقدمة من السلطان قابوس والشعب العماني إلى أبناء اليمن بمناسبة حلول شهر رمضان.

الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تشرف على وصول 82 قاطرة محملة بالمواد الغذائية إلى المهرة مقدمة من السلطان قابوس والشعب العماني إلى أبناء اليمن بمناسبة حلول شهر رمضان.

هذا الود الصادق والأبدي بين المهرة وعُمان يؤكد أن الأصل والنسب والأرض واحدة #عمان_والمهرة_عين_في_جبين pic.twitter.com/cy4xRnH1wG — صالح المهري (@ibnalmaharh) April 25, 2019

وصول 82 مقطوره محمله بالمساعدات الغذائيه والدوائيه من سلطنة عمان لسكان محافظة المهره ..

ويعد الحضور العُماني في مجال المساعدات الإنسانية هو الابرز في المحافظة pic.twitter.com/ctragVYtNO — حاتم الحريزي – المهرة (@qmpz71) April 25, 2019

وكانت مديرية حوف في محافظة المهرة شهدت الثلاثاء وصول شحنة من المساعدات الغذائية الرمضانية المقدمة من حكومة سلطنة عُمان الشقيقة عبر الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية عبر منفذ صرفيت.

وأوضح مدير عام مديرية حوف حاتم عامر مكي بأن الشحنة مكونة من (8) قواطر على متنها كميات من المواد الغذائية المتنوعة كلفتة إنسانية من الأشقاء في السلطنة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تُقدم لأبناء مديرية حوف كتقليد سنوي لمساعدتهم خلال شهر رمضان ضمن الروابط الاجتماعية الأزلية.

وثمن مكي الدعم العماني للمديرية الذي شمل مختلف مجالات الحياة.

حضر عملية الإستلام بمنفذ صرفيت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي سعيد علي مصدع وعدد من المسؤولين.