مفتي ليبيا يُصدر فتوى عاجلة بعدم جواز العمرة والحج “مرتين” ويضع حكام السعودية في مأزق

دعا الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، الليبيين إلى عدم أداء العمرة أو الحج “مرة اخرى” إذا كانوا قد أدوا الفريضة في وقت سابق، حتى لا يدعموا “حكام السعودية”- كما قال- بأموالهم، وتسهم تلك الأموال في قتل المسلمين.

وقال الغرياني، في مقطع فيديو تداوله ناشطون على موقع “تويتر”، الخميس: “أقول للناس المعتمرين وللحجاج: من حج مرة ومن اعتمر مرة فلا ينبغي أن يدفع آلاف الريالات في جيوب حكام السعودية ليقتلوا به أبناء المسلمين، يقتلونهم في اليمن وليبيا وسيقتلونهم في السودان والجزائر وتونس”.

فتوى مفتي #ليبيا بعدم تكرار الحج والعمره حتى لايستفيدوا ال سعود بمداخيل الحرم لقتل المسلمين pic.twitter.com/aBqdnY4wU1 — الجنرال (@Gen_qtr1) April 25, 2019

وتابع الغرياني، المقيم في مدينة إسطنبول التركية، قائلاً: “كما قلت ليس هناك بقعة في الأرض إلا ويسعون فيها فساداً بأموالهم، فمن حج أو اعتمر مرة فحجه أو عمرته بعد ذلك إثمهما أكبر من نفعهما”.

وأضاف: “هذه الفتوى أتحمل مسؤوليتها أمام الله، أقولها للشعب الليبي ولجميع بلاد المسلمين”.

وشدد على أن “من حج أو اعتمر فلا ينبغي أن يحج ويعتمر ويدفع الأموال لحكام السعودية ليقتلوا بها أبناء المسلمين في أنحاء الدنيا”.