مفتي ليبيا السابق الصادق الغرياني
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مفتي ليبيا يُصدر فتوى عاجلة بعدم جواز العمرة والحج “مرتين” ويضع حكام السعودية في مأزق

By وطن
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دعا ، مفتي الليبية، الليبيين إلى عدم أداء العمرة أو “مرة اخرى” إذا كانوا قد أدوا الفريضة في وقت سابق، حتى لا يدعموا “حكام ”- كما قال- بأموالهم، وتسهم تلك الأموال في المسلمين.

وقال الغرياني، في مقطع فيديو تداوله ناشطون على موقع “تويتر”، الخميس: “أقول للناس المعتمرين وللحجاج: من حج مرة ومن اعتمر مرة فلا ينبغي أن يدفع آلاف الريالات في جيوب حكام السعودية ليقتلوا به أبناء المسلمين، يقتلونهم في اليمن وليبيا وسيقتلونهم في والجزائر وتونس”.

وتابع الغرياني، المقيم في مدينة إسطنبول التركية، قائلاً: “كما قلت ليس هناك بقعة في الأرض إلا ويسعون فيها فساداً بأموالهم، فمن حج أو اعتمر مرة فحجه أو عمرته بعد ذلك إثمهما أكبر من نفعهما”.

وأضاف: “هذه الفتوى أتحمل مسؤوليتها أمام الله، أقولها للشعب الليبي ولجميع بلاد المسلمين”.

وشدد على أن “من حج أو اعتمر فلا ينبغي أن يحج ويعتمر ويدفع الأموال لحكام السعودية ليقتلوا بها أبناء المسلمين في أنحاء الدنيا”.

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  1. فوزي يقول

    وهو كذلك .. انا كنت ناوي أكرر الحج لكنني لن أفعل بعد فتوى هذا الشيخ الفاضل وسأوزع الفتوى على كل معارفي ان شاء الله

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  2. عودة الملك يقول

    لم أحج ولن أحج ما دام آل سعود يديرون بلاد رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم … ولن ازور ولن اسمح بأي عمل مع أي مملوك سعودي (كل من يحمل جنسية آل سعود فهو مملوك لهم – عبداً وخادماً مطيعاً ذليلاً ممتلكاً لآل مرخان أعضاء الله والرسول والدين والأمة وأعدائي هم وحكام دولة الخمارات العربية المتحدة. ألا لعنة الله عليهم أجمعين كما لعن فرعون وهامان وأحفاد القردة والخنازير والمهرولين اليهم لعنة مع كل ذكرٍ لهم متراكمةً متراكبةً إلى يوم الدين.

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