مغرد عُماني ينتقد سفارة بلاده في أبو ظبي: عملكم ليس حضور المؤتمرات والاحتفالات والتصوير فقط!

انتقد مغرد عماني، سفارة السلطنة في أبو ظبي، على خلفية الاساءات التي تتعرض لها، رموز عمانية من قبل مغردين وحسابات إماراتية.
ونشر “محمد العريمي”، تغريدة رصدتها “وطن”، نشر خلالها صوراً لتغريدات إماراتية مسيئة للسلطان قابوس، ومفتي السلطنة الشيخ أحمد الخليلي، إلى جانب السيدة ميزون.
وعلق العريمي على الاساءة والتطاول على رموز السلطنة، بالقول :” سفارتنا في أبوظبي @OmanEmb_Ad السفارة ليس عملها حضور المؤتمرات والاحتفالات والتصوير فقط!”.
وأضاف :” التغريدات والردود أعلاه هي فقر أخلاقي فشلت عوائلهم في تربيتهم وصمتت عنهم جهاتهم، أما السكوت من طرفنا لا نرضاه! القانون يردع كل من لم يتربى في بيته ومدرسته ومجتمعه وكل من لم تربيه حكومته..سفارتنا @OmanEmb_Ad : ألا تستطيعون إستدعاء جهات ذات علاقة لإيقاف أمثال هؤلاء؟!
وتابع :” إذا كان القانون لديهم سمح لهم -وهذا ظني- لأن من يتعدى ويسيء بهذه الأريحية هو واثق وضامن أن لا رادع له، لذا التحرك القانوني وعلى الصعيد الدبلوماسي يجب أن يكون من جانبنا، مواد عديدة في قانون الجزاء العُماني تُجرم هذه الأفعال.. لما الصمت والتغني بالجيرة والأخوة والترابط ؟! “.
وأسهب قائلاً :” جاري سيظل جاري إن حفظ حق الجار ويختلف معي دون الإساءة والتعدي على الرموز، أما بهذا الانحطاط الأخلاقي هو ليس بجاري ولا يشرفني حتى أن أعتبره جار وأخ!”.
وأضاف :” لذا #جاري_هو_عدوي في الحقيقة، ما بعد رحيل زايد -رحمه الله- خرجت هذه الفئة القذرة دون حسيب ولا رقيب “.
بارك الله فيك اخي محمد ، والمفروض تقديم احتجاج لوزارة الخارجة مع تفعيل القوانين لمحاكمة أمثال هؤلاء الذين يتخفون خلف ” الكي بورد ” ، ” وهات ياشتائم وقذف وسب “. وللعلم فإن الامارات بدأت تأخذ حقها بيدها ، من خلال محاكمة كل من ينتقد أو يكتب كلاما ليس على هواهم ولعل قضية معاوية الرواحي ماثلة في الأذهان ؟!
بيض الله وجهك
أتفق معك ١٠٠٪
لا أعلم هل الغيره على الوطن و سمعته و الغيره على المواطنين و رموز الوطن مفقوده من بعض من يتغنون بالوطنية و حب الوطن! خب الوطن ليس بالتغني عبر المؤتمرات و الصحف و و و لكن بالأفعال! اللهم ارزق هذا الوطن البطانه الصالحة و اقصم البطانة الفاسدة.
طيب في رأيك ايش شغلهم ؟ يمكن تقدم بعض المقترحات؟ وزيرهم ما متفرغ لمتابعة العمل فاضي فقط للتسلل إلى الصهاينة والتصريحات الانبطاحية والتبشير بصفقة القرن وإسرائيل الكبرى ! فأر وجرذ سراديب! وبعدين لما يسيئوا لكم لأنكم الحيطة الواطئة وكالة من غير بواب ! ايش ممكن يعمل السفير أمام دولة ثرية تقوت على حسابكم وطلعت على اكنافكم ! احلموا الحلم ببلاش ! خخخخخخ!
كل انحطاط العالم وقذارته تجمعن في هذه المخلوقات، لا يوجد وصف يمكن أن يوصف به هذه المخلوقات؟! انسانه شريفه متوفاة رحمة الله عليها وأدخلها فسيح جناته ، ولم تفعل لهم شي في حياتها غاصوا في عرضها، لهم من الله ما يستحقون في الدنيا قبل الآخرة يا رب.