مغرد عُماني ينتقد سفارة بلاده في أبو ظبي: عملكم ليس حضور المؤتمرات والاحتفالات والتصوير فقط!

انتقد مغرد عماني، سفارة السلطنة في أبو ظبي، على خلفية الاساءات التي تتعرض لها، رموز عمانية من قبل مغردين وحسابات إماراتية.

ونشر “محمد العريمي”، تغريدة رصدتها “وطن”، نشر خلالها صوراً لتغريدات إماراتية مسيئة للسلطان قابوس، ومفتي السلطنة الشيخ أحمد الخليلي، إلى جانب السيدة ميزون.

تتعدد الإساءات والمصدر واحد..

استهزاء في المواطنين، التعدي على رموز الدولة؛ جلالة السلطان قابوس والشيخ أحمد الخليلي -أبقاهم الله-، التعدي على المحارم، التعدي على السيدة ميزون -رحمها الله-.



سفارتنا في أبوظبي @OmanEmb_Ad السفارة ليس عملها حضور المؤتمرات والاحتفالات والتصوير فقط! pic.twitter.com/qFOpoWGSf5 — محمد العريمي 🇴🇲🕊 (@mohd_alaraimi) April 23, 2019

وعلق العريمي على الاساءة والتطاول على رموز السلطنة، بالقول :” سفارتنا في أبوظبي @OmanEmb_Ad السفارة ليس عملها حضور المؤتمرات والاحتفالات والتصوير فقط!”.

وأضاف :” التغريدات والردود أعلاه هي فقر أخلاقي فشلت عوائلهم في تربيتهم وصمتت عنهم جهاتهم، أما السكوت من طرفنا لا نرضاه! القانون يردع كل من لم يتربى في بيته ومدرسته ومجتمعه وكل من لم تربيه حكومته..سفارتنا @OmanEmb_Ad : ألا تستطيعون إستدعاء جهات ذات علاقة لإيقاف أمثال هؤلاء؟!

التغريدات والردود أعلاه هي فقر أخلاقي فشلت عوائلهم في تربيتهم وصمتت عنهم جهاتهم، أما السكوت من طرفنا لا نرضاه!



القانون يردع كل من لم يتربى في بيته ومدرسته ومجتمعه وكل من لم تربيه حكومته..



سفارتنا @OmanEmb_Ad : ألا تستطيعون إستدعاء جهات ذات علاقة لإيقاف أمثال هؤلاء؟! — محمد العريمي 🇴🇲🕊 (@mohd_alaraimi) April 23, 2019

وتابع :” إذا كان القانون لديهم سمح لهم -وهذا ظني- لأن من يتعدى ويسيء بهذه الأريحية هو واثق وضامن أن لا رادع له، لذا التحرك القانوني وعلى الصعيد الدبلوماسي يجب أن يكون من جانبنا، مواد عديدة في قانون الجزاء العُماني تُجرم هذه الأفعال.. لما الصمت والتغني بالجيرة والأخوة والترابط ؟! “.

إذا كان القانون لديهم سمح لهم -وهذا ظني- لأن من يتعدى ويسيء بهذه الأريحية هو واثق وضامن أن لا رادع له، لذا التحرك القانوني وعلى الصعيد الدبلوماسي يجب أن يكون من جانبنا، مواد عديدة في قانون الجزاء العُماني تُجرم هذه الأفعال.. لما الصمت والتغني بالجيرة والأخوة والترابط ؟! — محمد العريمي 🇴🇲🕊 (@mohd_alaraimi) April 23, 2019

وأسهب قائلاً :” جاري سيظل جاري إن حفظ حق الجار ويختلف معي دون الإساءة والتعدي على الرموز، أما بهذا الانحطاط الأخلاقي هو ليس بجاري ولا يشرفني حتى أن أعتبره جار وأخ!”.

وأضاف :” لذا #جاري_هو_عدوي في الحقيقة، ما بعد رحيل زايد -رحمه الله- خرجت هذه الفئة القذرة دون حسيب ولا رقيب “.